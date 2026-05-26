La cotización del peso colombiano cerró a USD 3666.13 este martes, 26 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.38%.

El peso colombiano registró una variación de −1.58% en la última semana y de −4.80% en el último año, indicando una tendencia bajista reciente.

Conoce la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 12.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica una reducción en su valor en relación a días anteriores. Esta caída se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una posible inestabilidad en la economía local.

Ante esta disminución en la cotización, es relevante observar los factores externos e internos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa, como el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas económicas del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.