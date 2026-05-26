La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6225 este martes, 26 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.64%.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.27% en la última semana y de 1.60% en el último año, indicando una apreciación gradual.

Conoce la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 27.37%, superando la volatilidad anual del 20.10%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.