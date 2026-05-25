Al momento de viajar de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, existe un trámite fundamental que todos los ciudadanos de estos países deben considerar para evitar inconvenientes migratorios: mantener su pasaporte actualizado.

Tanto la legislación estadounidense como la mexicana exigen el ingreso y egreso del país con un pasaporte completamente al día, por lo que verificar este dato antes de viajar es requisito obligatorio.

No contar con esta identificación internacional puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas.

Información clave para ciudadanos de Estados Unidos: cómo renovar el pasaporte para viajar sin problema

Los mayores de 25 años pueden optar por realizar la gestión de forma online. Sin embargo, una de las vías más comunes es renovar por correo. Para esto es necesario

Completar el Formulario DS-82

Presentar el pasaporte a renovar

Brindar la fotografía del pasaporte

Pagar 130 dólares, en caso de adultos que renuevan su libreta

Finalmente, se envía por correo postal en función de las instrucciones de la página 2 de la solicitud

Es fundamental destacar que, aunque en el caso de Estados Unidos se puede tramitar tanto la tarjeta como la libreta pasaporte, tan sólo la última tendrá validez para viajar internacionalmente en avión

Los pasaportes vencidos pueden traer graves inconvenientes al momento de viajar. Shutterstock

Información clave para ciudadanos de México: cómo renovar el pasaporte para viajar

De acuerdo con lo indicado por el Gobierno de México, quienes tengan que actualizar su pasaporte y sean mayores de edad deberán cumplir con los siguientes requisitos en una oficina de México o una oficina consular

Presentar pasaporte original a renovar

Proporcionar acreditación de la identidad mexicana (el consejo es llevar acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular; certificado de nacionalidad mexicana; declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; carta de naturalización; cédula de identidad ciudadana, o certificado de matrícula consular)

Brindar identificación oficial vigente (Como credencial INE)

Un punto clave a considerar al renovar en cualquiera de estos casos

Tanto el Departamento de Estado de EE.UU. como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México detallan que no se podrá llevar a cabo la renovación de ningún ejemplar que se encuentre sumamente dañado, especialmente cuando presentar laceraciones, mutilaciones o marcas no oficiales en la página de datos.