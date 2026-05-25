El gobierno de Estados Unidos refuerza los controles migratorios y advierte que quienes tengan el pasaporte vencido o no hayan completado su renovación podrían quedar impedidos de salir o ingresar al país. La vigencia del documento se vuelve un requisito central en un contexto de mayores exigencias para viajar.

Las autoridades remarcan que el pasaporte es indispensable para cualquier traslado internacional y que, si está vencido o en proceso de renovación, pierde validez automáticamente. Esto puede dejar a miles de personas sin posibilidad de volar si no realizan el trámite a tiempo.

Por qué EE.UU. prohibirá la salida y el ingreso con el pasaporte vencido

El pasaporte estadounidense vigente es el documento clave para cruzar fronteras. Sin él, no es posible embarcar en vuelos internacionales ni completar los controles migratorios .

Las autoridades explican que no se permite viajar con pasaportes vencidos, incluso si la fecha de expiración es reciente. Además, cuando una persona inicia el proceso de renovación, el documento anterior queda invalidado y ya no puede utilizarse.

Esto implica que quienes hayan postergado el trámite quedan automáticamente fuera del sistema de viajes internacionales hasta contar con un nuevo documento válido.

¿Cómo renovar el pasaporte y evitar restricciones para viajar?

El Gobierno permite renovar el pasaporte en línea en determinados casos, siempre que se cumplan condiciones específicas. El documento debe haber sido válido por 10 años y no haber expirado hace más de cinco años.

También se exige que la persona no tenga cambios en sus datos personales y que no tenga viajes previstos dentro de las próximas seis semanas, ya que el proceso estándar no es inmediato.

El pasaporte estadounidense vigente es el documento clave para cruzar fronteras.

Requisitos para la renovación

Tener más de 25 años

Completar la solicitud de forma personal

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado

Para iniciar la solicitud de renovación se necesita además una foto digital, datos personales completos y un medio de pago. El costo base es de u$s 130 para la libreta, con cargos adicionales si se solicitan otros formatos o envíos más rápidos.

Los errores que pueden dejarte sin viajar aunque inicies el trámite

Uno de los principales problemas detectados es el uso de sitios no oficiales que prometen acelerar el proceso. Las autoridades advierten que estos servicios no están autorizados y pueden generar fraudes o demoras.

También es frecuente que las solicitudes sean rechazadas por errores en la información o por no completar el trámite de forma personal , ya que no se permite que terceros lo hagan en nombre del solicitante.

Errores más comunes que generan demoras

Ingresar datos incorrectos o incompletos

No responder a pedidos de información adicional

Utilizar páginas web que no terminan en “.gov”

Intentar que un tercero gestione la solicitud