Las condiciones invernales vuelven a intensificarse en Florida tras un fin de semana protagonizado por aire helado. Si bien el estado se encontraba atravesando temperaturas inusualmente altas para esta época del año, un nuevo frente frío llegó para ponerle fin. En ese marco, los meteorólogos ya brindaron recomendaciones para quienes tengan pensado visitar Disney durante las próximas horas, dado que deberán enfrentarse a valores bajos en su jornada. De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, el tramo más frío de este nuevo frente tendrá lugar desde la noche del lunes hasta la mañana del martes, donde las temperaturas alcanzarán valores bajo cero en la zona que abarca el norte de Orlando hasta el Panhandle de Florida. En los puntos más frescos, los expertos indican que los valores podrían descender a los -7°C. Por otra parte, en un contexto climático seco, se advierte por la posibilidad de que los vientos con aire seco aumenten el riesgo de incendios en gran parte del sur de Florida este lunes. El consejo de los meteorólogos para quienes tengan planeado visitar los parques temáticos entre hoy lunes y el martes es vestirse en capas para poder disfrutar de los paseos. En Miami, las temperaturas máximas pasarán de 27°C este domingo a 16°C este lunes, lo que supone un descenso marcado de los valores que los turistas deben considerar.