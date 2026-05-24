La visa americana es un documento fundamental para todas las personas que desean conocer Estados Unidos como turistas, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, f orma parte de los documentos obligatorios que las autoridades solicitan para habilitar el traslado.

En ese sentido, quienes planeen tramitar este permiso durante junio, tendrán que considerar un requisito fundamental con su pasaporte para poder efectuar el trámite sin inconvenientes. Cuando no se cumpla, no podrá llevarse a cabo.

Estados Unidos bloqueará en junio la visa americana de quienes hayan demorado este trámite con su documento

Al momento de iniciar la tramitación de la visa americana es fundamental verificar que el pasaporte del solicitante se encuentre en vigencia, pues quienes hayan demorado la actualización de este documento y presenten uno antiguo, tendrán prohibido gestionar la visa hasta contar con uno válido.

En general, el pasaporte puede solicitarse de for ma acelerada, por lo que cuanto antes se verifique el dato, m ás tie m po disponible para actuar.

En esa misma línea -y basándose en la normativa que aplica para cada país- de forma general, Estados Unidos mantiene la regla de los seis meses, que exige a los viajeros que su pasaporte cuente con al menos medio año de validez extra desde la finalización de la estancia en el país.

La visa americana no puede gestionarse sin un pasaporte válido. Fuente: Shutterstock.

Información esencial sobre esta regla de Estados Unidos

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido durante todo el período que comprende su estadía.

Países latinoamericanos incluidos

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Otros documentos fundamentales para tramitar la visa americana en junio

Lo aconsejable es consultar los requisitos de documentación y pasos necesarios en la página web de la Embajada o Consulado correspondiente. Así, además de pasaporte válido los solicitantes deben presentar

Solicitud de visa de no inmigrante

Recibo de la tasa de la solicitud

Fotografía para visa