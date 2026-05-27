El tiempo en España durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 27 de mayo

El clima en España se prevé estable, con cielos mayormente poco nubosos o despejados. Habrá intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste, donde se pueden registrar chubascos y tormentas fuertes con granizo. En algunas costas, se pueden formar brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas descenderán en Canarias y el Cantábrico oriental, mientras que en el resto de la Península aumentarán, superando los 34-36 grados en el cuadrante suroeste. Se espera viento flojo, con predominancia de las componentes este y sur y rachas fuertes en el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Poco nuboso o despejado, con intervalos y alguna tormenta aislada en la Sierra desde el mediodía, temperaturas en aumento y viento flojo variable con nordeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima 37 y mínima 10), vientos flojos variables y Levante moderado a fuerte en Cádiz con rachas ocasionalmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de tarde en el Pirineo, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable, girando al mediodía a suroeste moderado en el litoral norte y a sur en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo; mínimas en ascenso en el Ibérico y sin cambios en el resto, máximas en ascenso y viento flojo variable, puntualmente moderado en horas centrales con predominio del este.

En Asturias, el clima estará marcado por intervalos de nubes altas y evolución nubosa durante el día, con probabilidad de cielos turbios por calima. Se esperan chubascos dispersos y tormentas fuertes con granizo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 35 grados, siendo anormalmente elevadas para la época, especialmente en el litoral occidental. El viento será flojo y variable.

Cómo estará el clima en España este miércoles 27 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios (máx. 29 °C, mín. 12 °C) y viento flojo variable con brisas costeras.

Poco nuboso en general, con intervalos más compactos en costas y calima ligera que remitirá al final del día. Las temperaturas descenderán moderadamente, alcanzando un máximo de 30 grados y un mínimo de 15 grados. En costas, el viento del norte será inicialmente flojo, arreciando a moderado, con intervalos fuertes en las vertientes este y oeste de las islas montañosas. En las medianías, el viento será flojo y del oeste, moderado a fuerte en cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso o despejado, 12–32 °C, temperaturas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, con viento flojo variable a primeras y últimas horas y componente este moderada en las horas centrales.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, acompañándose de chubascos dispersos y tormentas en la mitad oeste, que podrían ser fuertes y con granizo; las temperaturas oscilarán entre los 11 y 35 grados y habrá viento variable o del norte, con intervalos moderados y posibles rachas muy fuertes relacionadas con las tormentas.

Cielo poco nuboso o despejado con algunas nubes altas; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso (más de las mínimas en montañas del nordeste y de las máximas en la mitad oriental) y viento flojo del este, variable por la mañana en Guadalajara.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios entre 18 y 22 °C y viento de Levante moderado.

En Melilla, cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios (24 °C de máxima y 19 °C de mínima) y Levante flojo a moderado.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 14, anormalmente elevadas para la época del año y viento flojo variable. Por otro lado,

Despejado en Navarra, mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso (menos en el tercio norte), temperaturas anormalmente altas en la Ribera y viento flojo variable rolando a noreste a media tarde.

En La Rioja, poco nuboso o despejado, con nubosidad de tarde y chubascos tormentosos dispersos en el oeste; 36/16 °C y viento del norte o variable flojo a moderado.