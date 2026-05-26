El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7437 este martes, 26 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.43% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina retrocedió -9.40% y en el último año acumuló una caída de -118.26%, evidenciando una tendencia bajista marcada.

Conoce la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.07%, es menor que la volatilidad anual del 6.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, alcanzando un valor de 1 en comparación con los días pasados. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento en su valor consecutivo, consolidando su fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la Libra esterlina está en una fase de recuperación, lo que podría ser señal de confianza en la economía británica entre los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.