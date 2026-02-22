Más de 56 millones de personas bajo alerta invernal en Estados Unidos. El noreste del país se prepara para un temporal que promete convertirse en uno de los eventos meteorológicos más intensos del invierno. La combinación de fuertes nevadas, ráfagas de viento y temperaturas extremas activó advertencias oficiales y encendió las alarmas en las principales ciudades de la costa este. El impacto será progresivo, pero las autoridades advierten que lo peor llegará entre la tarde de este domingo y la madrugada del lunes, con acumulaciones de nieve que podrían complicar el transporte, la actividad comercial y la vida cotidiana de millones de habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias que abarcan desde el Atlántico Medio hasta sectores de los Apalaches y Nueva Inglaterra. En total, cerca de 56 millones de personas están bajo distintos niveles de alerta por la llegada de una tormenta invernal severa. En el estado de Nueva York, más de 14 millones de residentes quedaron bajo advertencia de ventisca, un tipo de alerta que no se activaba en la ciudad desde hace casi una década. Este fenómeno implica visibilidad reducida, viento sostenido intenso y caída persistente de nieve, una combinación que puede generar condiciones peligrosas en cuestión de minutos. Las autoridades remarcan que una ventisca no solo se mide por la cantidad de nieve acumulada, sino por la fuerza del viento y la imposibilidad de circular con seguridad. Se espera que las ráfagas superen los 60 km/h en algunos sectores expuestos. Las proyecciones actualizadas indican que ciudades clave como Nueva York, Boston y Filadelfia podrían registrar entre 23 y 45 centímetros de nieve acumulada. En el caso de Nueva York, las precipitaciones comenzarán durante la mañana y ganarán intensidad hacia la noche, con picos que podrían alcanzar hasta cinco centímetros por hora. Ese ritmo de caída implica que calles y autopistas podrían cubrirse rápidamente, incluso después de tareas de limpieza. La combinación de nieve intensa y viento fuerte también podría provocar retrasos en vuelos y cancelaciones en el transporte ferroviario. En áreas más al sur del Atlántico Medio se esperan acumulaciones menores, aunque igualmente significativas para la circulación. En cambio, en sectores de las Carolinas, el fenómeno se manifestaría principalmente como lluvia helada y temperaturas cercanas al punto de congelación, lo que aumenta el riesgo de formación de hielo en carreteras. Frente al avance del sistema, las autoridades locales pidieron limitar los desplazamientos a situaciones estrictamente necesarias. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a la población a permanecer en sus hogares y evitar circular durante el momento más crítico de la tormenta. Los organismos de emergencia recomendaron: El fenómeno terminará de consolidarse hacia esta noche, cuando las ráfagas intensas y la nieve persistente podrían reducir la visibilidad a niveles mínimos. En ese escenario, incluso trayectos cortos pueden transformarse en riesgosos.