California anunció la implementación de un cambio clave que afecta a todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación que deban renovarse en el estado al introducir nueva tecnología de verificación digital, con el fin de limitar las posibilidades de fraude y acelerar los trámites presenciales.

La medida, confirmada por el gobernador Gavin Newsom consta de la incorporación de códigos de firma digital en las credenciales, modificando el aspecto de las nuevas identificaciones. Complementariamente, se implementó un sistema de registro mediante código QR en las diferentes oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Cómo lucirán todas las licencias de conducir renovadas

El cambio más importante que plantea la iniciativa es la incorporación de códigos de barras con firma digital en el reverso tanto de carnés de circular como de tarjetas identificatorias.

Con este nuevo cambio, los lectores compatibles podrán detectar rápidamente si se trata de una firma auténtica o falsificada, así como también si el documento fue revocado o modificado.

Esto se da en un contexto alarmante: de acuerdo con los datos oficiales compartidos por las autoridades, durante el último año 435,985 casos de fraude fueron reportados.

California añadió nuevas características de seguridad a las licencias de conducir. Imagen ilustrativa ChatGPT

Nuevas licencias de conducir: qué debo hacer con la que tengo

Las autoridades especificaron que no es necesario actualizar de inmediato la licencia de conducir que se está portando, dado que todos los documentos conservarán su validez hasta que llegue su fecha de vencimiento.

No obstante, quienes quieran reemplazar su credencial antes de tiempo podrán hacerlo solicitando otro ejemplar en el DMV, aunque en estos casos se cobrarán las tarifas correspondientes.

Otro cambio que implementaron las oficinas del DMV

De la mano con esta medida y como novedad, se implementó un sistema de check-in mediante código QR en las oficinas.

Cómo será el nuevo proceso