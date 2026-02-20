Una tormenta helada se desatará sobre las ciudades del noreste este fin de semana, encendiendo las alarmas por precipitaciones en forma de nieve. Los expertos indican que hay grandes posibilidades de que este temporal se intensifique rápidamente, trayendo acumulaciones y dificultando la circulación para conductores. Expertos de AccuWeather informan que esta tormenta se extenderá desde Virginia Occidental, Virginia y Pensilvania hasta las costas del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra. Las acumulaciones de nieve producto de la tormenta pueden alcanzar hasta las 12 pulgadas en las zonas más altas. Si bien no habrá oleadas de aire fresco previo a la llegada de este temporal, los meteorólogos explican que para la noche del sábado el clima debería estar lo suficientemente frío para que las precipitaciones en forma de nieve tengan lugar. La nieve en contacto con el pavimento de las carreteras puede dificultar las condiciones de circulación y volver resbaladizos los caminos. En esta oportunidad, el fenómeno responde a un sistema que está trasladando tanto nieve como acumulaciones de hielo al Medio Oeste y el Noreste del país. Según se explica, la trayectoria de la tormenta estará estrechamente ligada a lo rápido que logre intensificarse, pudiendo llevar de entre 6 a 12 pulgadas de nieve para un tramo de la l-95 en el noreste. Los expertos advierten que si logra cobrar fuerza a lo largo de la costa y desplazarse más al oeste, las acumulaciones de nieve pueden ser más significativas y traer fuertes ráfagas de viento, lo que aumentando la posibilidad de retrasos durante la jornada del lunes.