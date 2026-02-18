A partir del 7 de marzo, una reestructuración tecnológica y operativa promete modernizar el sistema, pero también genera alertas por posibles demoras, errores y efectos inesperados en los pagos mensuales del Seguro Social. El giro marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de trámites, citas y procesamiento de beneficios, en un contexto atravesado por la escasez de personal, el cierre de oficinas regionales y la salida de miles de empleados durante el último año. Desde comienzos de marzo, la Administración del Seguro Social implementará dos nuevos sistemas nacionales: el National Appointment Scheduling Calendar (NASC) y el National Workload Management (NWLM). Con esta transformación, los trámites iniciales dejarán de gestionarse exclusivamente a nivel local. En su lugar, las citas del Seguro Social se asignarán a través de un calendario nacional y los propios ciudadanos podrán programar turnos online, sin depender de oficinas específicas. Al mismo tiempo, el trabajo interno se redistribuirá entre empleados de distintos estados, según disponibilidad y habilidades. Esto implica que una solicitud iniciada en un estado podría ser evaluada por un agente ubicado a cientos o miles de kilómetros. Especialistas y trabajadores advierten que la pérdida del conocimiento local puede afectar casos sensibles. Las normas sobre matrimonio de hecho, herencias, certificados de defunción o división de bienes varían considerablemente entre estados, y no todos los agentes estarían familiarizados con esas diferencias. Entre los principales riesgos señalados se encuentran: La preocupación se intensifica debido a que más de 7.000 empleados dejaron la agencia en 2025, lo que debilitó la capacidad operativa justo antes de este cambio estructural. Ante este escenario, los expertos recomiendan actuar con anticipación y precaución. Para reducir riesgos en trámites del Seguro Social, se aconseja: