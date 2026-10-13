El noreste podría registrar las primeras nevadas de la temperatura.

Un frente frío avanzará sobre el noreste de Estados Unidos durante el fin de semana y podría provocar las primeras nevadas de la temporada en zonas montañosas de cuatro estados.

El noreste de Estados Unidos se prepara para un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días. Después de un período de condiciones relativamente cálidas, una masa de aire frío procedente de Canadá podría provocar el episodio de frío más intenso de la temporada hasta el momento, acompañado de fuertes vientos, lluvias y posibles nevadas.

Según el pronóstico, el cambio de tiempo comenzará a sentirse hacia el final de la semana y se intensificará durante el sábado 17. Las temperaturas podrían caer considerablemente en distintas zonas de la región, especialmente en áreas montañosas.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) también anticipa el avance de un frente frío sobre el noreste entre el viernes y el sábado, con condiciones ventosas y un aumento del riesgo de heladas en diferentes sectores del país.

¿Qué estados podrían registrar las primeras nevadas de la temporada?

Cuatro estados del noreste podrían registrar nevadas breves durante el próximo fin de semana:

Nueva York: principalmente en las zonas elevadas del norte del estado, como las montañas Adirondack.

Vermont: en sectores montañosos, especialmente en las Green Mountains.

New Hampshire: en las zonas más altas de las White Mountains.

Maine: en áreas elevadas del estado.

Los meteorólogos advierten que se trataría de nevadas aisladas y de corta duración, con acumulaciones escasas o incluso inexistentes.

¿Cuándo llegará el frío más intenso y cuánto bajarán las temperaturas?

Se prevé que el descenso más importante de las temperaturas se produzca entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

Un frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante el sábado, las temperaturas máximas podrían ubicarse cerca de los 0 °C a 4 °C en las zonas montañosas más elevadas, mientras que en otros sectores del noreste alcanzarían aproximadamente entre 10 °C y 15 °C.

Para la noche del sábado, podrían registrarse temperaturas bajo cero en sectores del norte de Nueva York, Vermont y New Hampshire.

Además, los vientos podrían alcanzar ráfagas de aproximadamente 56 a 72 kilómetros por hora, con valores potencialmente superiores en terrenos elevados.

¿Qué pasará con el clima después del fin de semana?

El episodio de frío podría ser relativamente breve. Para el domingo 18 de octubre gran parte del noreste comenzaría a experimentar una recuperación gradual de las temperaturas.

Los valores máximos podrían volver a ubicarse aproximadamente entre 4 °C y 15 °C, dependiendo de la ubicación, mientras que las condiciones tenderían a mejorar hacia el final del fin de semana.