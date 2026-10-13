El asiento trasero es el lugar más seguro del auto para niños y preadolescentes.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) detalla a todos los conductores de Estados Unidos cuáles son las precauciones que deben tomar para una circulación segura al viajar con niños.

Además de los consejos prácticos sobre el buen uso del cinturón de seguridad, este organismo del Departamento de Transporte deja clara una regla nacional: existe una edad hasta la que todos los menores deberían viajar en el asiento trasero del auto, sin excepciones.

Hasta qué edad niños y jóvenes deberían viajar en el asiento de seguridad, de acuerdo con la NHTSA

Aunque viajar en el asiento del copiloto es un pedido frecuente entre los niños, las reglas de seguridad establecidas por las autoridades indican que todos los menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero del vehículo, siendo este el mejor lugar para su resguardo.

“ El asiento trasero es el lugar más seguro para tus hijos porque la mayoría de los accidentes ocurren en la parte delantera del coche y el asiento trasero está más alejado de este impacto ”, se indica.

Los menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero y con el cinturón de seguridad bien colocado.

Usar el cinturón de seguridad es esencial: qué dicen los datos

La regla es que los menores de 13 años viajen en el asiento trasero del vehículo y que siempre lo hagan con el cinturón de seguridad bien colocado.

El uso de este elemento de seguridad es vital y las estadísticas lo demuestran: de acuerdo con datos oficiales, en 2024 casi el 60% de los pasajeros que murieron en un accidente viajando en el asiento trasero no tenían bien colocado el cinturón de seguridad.

Cómo deben usar el cinturón de seguridad los menores

La instrucción de las autoridades es que el cinturón de seguridad siempre:

Quede ajustado sobre la parte superior de los muslos (nunca sobre la panza)

Esté ubicado sobre el hombro y el pecho, sin cruzar cuello o cara

Además, se explica que colocarlo bajo el brazo o los hombros puede causar lesiones graves en un accidente, por lo que procurar un uso adecuado de este elemento es esencial tanto en adultos como en niños.