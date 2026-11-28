Trump en el Foro Económico Mundial. Davos, Suiza - 21 de enero de 2026

Donald Trump recibió un nuevo revés judicial en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento. El miércoles 25 de noviembre, el juez federal Christopher Cooper, del Tribunal de Distrito de Washington D. C. bloqueó la aplicación de una segunda orden ejecutiva que buscaba limitar el reconocimiento automático de la nacionalidad estadounidense para determinadas categorías de niños en el país.

La resolución fue dictada en el marco de una demanda colectiva presentada en representación de los menores que podrían perder ese derecho. La medida cautelar impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social (SSA) apliquen la restricción contra los integrantes del grupo protegido por el tribunal.

¿Qué decidió el segundo juez que bloqueó la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento?

El juez Christopher Cooper concedió una medida cauteral preliminar que impide al Gobierno federal aplicar la Orden Ejecutiva 14418 contra los niños incluidos en la demanda colectiva. La decisión fue emitida el 25 de noviembre en el caso Nathan et al. V. Trump et al, tramitado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El alcance de la resolución comprende a los menores nacidos en Estados Unidos desde el 6 de agosto de 2026, cuyos padres no serían ciudadanos y estarían comprendidos en alguna de las primeras tres categorías contempladas en la orden ejecutiva. La clase certificaa por el juez excluye a los hijos de diplomaticos extranjeros acreditados en el país.

Se trata de una protección judicial provisional que permanecerá vigente mientras avance el proceso o hasta que el tribunal disponga otra cosa.

La decisión judicial impide que el Gobierno aplique la orden ejecutiva firmada en agosto de 2026 y se suma a otro bloqueo emitido en Maryland. Freepik

¿A quiénes buscaba excluir Trump de la ciudadanía automática en Estados Unidos?

La Orden Ejecutiva 14418, firmada por Trump el 6 de agosto de 2026 y publicada en el Registro Federal el 11 de agosto, estableció nuevas restricciones para reconocer la ciudadanía estadounidense a determinados niños nacidos en el territorio nacional cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense.

La disposición contemplaba cuatro categorías:

Hijos de personas consideradas enemigos extranjeros: incluye a los menores cuyos padres fueran clasificados por el Gobierno como alien enemies por presuntos vínculos con organizaciones terroristas extranjeras o grupos sujetos a sanciones.

Hijos de determinados trabajadores extranjeros: alcanza a los niños cuyos padres trabajaran para gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales y no contaran con inmunidad diplomática.

Nacimientos mediante acuerdos comerciales: contempla a los menores nacidos mediante contratos de gestación subrogada comercial y a los casos que la administración identificara como turismo de nacimiento (birth tourism), una práctica en la que personas viajan a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía.

Nacimientos en determinados territorios estadounidenses: incluye a los niños nacidos en territorios o aguas territoriales donde la legislación federal no reconoce automáticamente la ciudadanía.

La orden instruía a las agencias federales a no emitir documentos que reconocieran la ciudadanía de los menores comprendidos en esas condiciones.

¿Por qué los tribunales consideran inconstitucional la restricción de Trump?

El principal fundamento jurídico de las impugnaciones es la Decimocuarta Enmienta de la Constitución de Estados Unidos. Su cláusula de ciudadanía establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses.

Esta disposición constituye la base constitucional del principio de ciudadanía por nacimiento, conocido como birthright citizenship. En términos generales, garantiza la nacionalidad a los niños nacidos en territorio estadounidense, independientemente de que sus padres sean ciudadanos, residentes permanentes o extranjeros sin residencia permanente.

Uno de los antecedentes centrales es el caso United States v. Wong Kim Ark, resuelto por la Corte Suprema en 1898. En aquella oportunidad, el máximo tribunal reconoció la ciudadanía estadounidense de un hombre nacido en San Francisco, hijo de padres inmigrantes chinos que no tenían nacionalidad estadounidense.

Más recientemente, en junio de 2026, la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre el tema en el caso Trump v. Barbara. El tribunal rechazó el primer intento del presidente de eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes que estuvieran en el país de manera temporal o irregular.

En su resolución de noviembre, Cooper sostuvo que esos antecedentes impedían al Poder Ejecutivo crear nuevas excepciones para los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a sus leyes.

¿Qué puede hacer ahora el Gobierno de Trump para intentar aplicar la restricción?

El fallo de Washington D. C. se suma a una decisión anterior emitida en septiembre de 2026 por otro tribunal federal de Maryland, que también bloqueó la aplicación de la Orden Ejecutiva 14418. Por lo tanto, la administración de Trump necesita revertir ambos fallos para poder implementar la medida.

Además, Cooper rechazó el pedido del Gobierno para suspender la medida cautelar mientras avanzaba una eventual apelación. De esta manera, la protección judicial para los menores incluidos en la demanda continúa vigente durante el proceso.

La portavoz del Gobierno, Lauren Bis, calificó el fallo como otra resolución de un jez que busca obstaculizar la agenda del presidente. También defendió la legalidad de la orden ejecutiva y sostuvo que era compatible con los criterior establecidos por la Corte Suprema.