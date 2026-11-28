El organismo federal exige documentación que permita acreditar la ciudadanía estadounidense al momento de solicitar un pasaporte.

Obtener un pasaporte estadounidense requiere cumplir con una serie de condiciones documentales que permiten verificar la identidad y la ciudadanía del solicitante.

Para ello, el Departamento de Estado establece qué certificados y registros acepta como aprueba, además de las características que deben reunir los documentos presentados.

La documentación incompleta, ilegible o que no permita confirmar la ciudadanóa puede impedir que el trámite avance.

¿Por qué el Departamento de Estado rechazará las solicitudes de pasaporte de quienes no puedan presentar estas pruebas?

El Departamento de Estado exige que los solicitantes acrediten que son ciudadanos estadounidenses antes de emitirles un pasaporte. Este requisito permite verificar que la persona tiene derecho a obtener el documento y que su identidad y nacionalidad están respaldadas por registros oficiales.

Entre las pruebas principales aceptadas se encuentran el certificado de nacimiento estadounidense, un pasaporte anterior vigente y sin daños, el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) y los certificados de naturalización o ciudadanía. Si el solicitante no presenta alguno de estos documentos ni aporta pruebas secundarios suficientes, el organismo puede demorar o rechazar el trámite.

El Departamento de Estado exige que los solicitantes acrediten que son ciudadanos estadounidenses antes de emitirles un pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se deben presentar las pruebas de ciudadanía estadounidense para el pasaporte?

La documentación debe presentarse en formáto físico . El Departamento de Estado no acepta certificados de nacimiento digitales, electrónicos ni versiones almacenadas en teléfonos celulares.

Además, los solicitantes deben entregar el documento original o una copia certificada emitida por la oficina correspondiente, junto con una fotocopia. Esta última debe ser legible, estar impresa en papel blanco estandar de 9,5 por 11 pulgadas (21,6 por 27,9 centímetros) y utilizar una sola cara de la hoja. Si el documento contiene información en el reverso, también se debe presentar una copia de esa parte.

¿Qué otros requisitos documentales se deben cumplir para solicitar un pasaporte?

Además de acreditar la ciudadanía estadounidense, los adultos que solicitan un pasaporte por primera vez deben presentar una serie de documentos y completar el formulario correspondiente:

Formulario DS-11: debe completarse e imprimirse en una sola cara de la hoja. No debe firmarse hasta que lo indique el agente que recibe la solicitud.

Identificación con fotografía: se debe presentar un documento físico y vigente. Una licencia de conducir válida es uno de los ejemplos aceptados.

Fotocopias: se debe entregar una copia de la prueba de ciudadanía y del frente y reverso de la identificación.

Fotografía: es obligatorio adjuntar una foto que cumpla con las especificaciones oficiales del Departamento de Estado.

Documentación adicional: puede ser necesaria si el solicitante perdió su pasaporte anterior, tiene uno dañado o está alcanzado por determinados requisitos legales.

Esta solicitud debe presentarse personalmente en una oficina autorizada de aceptación de pasaportes, junto con los documentos y el pago de las tarifas correspondientes.



