Los beneficiarios del SSI deben mantener actualizada su información personal y económica y responder los pedidos de documentación de la SSA dentro de los 30 días para evitar la suspensión de sus pagos mensuales.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece una serie de requisitos que deben cumplir las personas que reciben el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos. Entre ellos, se encuentra la obligación de informar determinados cambios personales y económicos que pueden afectar el acceso a la asistencia mensual.

Quienes no cumplan con estas disposiciones pueden enfrentar distintas consecuencias, desde multas y devoluciones de dinero hasta la suspensión de los pagos. Además, el organismo puede solicitar documentación adicional para comprobar que cada beneficiario continúa reuniendo las condiciones necesarias para recibir el beneficio.

La normativa federal establece un plazo específico para responder a esos pedidos de información. Si los beneficiarios no presentar la documentación requerida dentro del tiempo establecido, la SSA puede suspender sus pagos mensuales, aunque existen condiciones para recuperar la asistencia.

Qué información deben mantener actualizada los beneficiarios del SSI para conservar sus pagos

La SSA exige que las personas que reciben el programa del SSI informen los cambios en su situación personal y económica que puedan modificar su elegibilidad o el monto de la asistencia mensual. Entre ellos se encuentran las variaciones en los ingresos, los recursos económicos, el domicilio, el estado civil, la situación laboral y las condiciones de vivienda. También deben comunicar cambios en su ciudadanía o estatus migratorio, así como las ausencias de Estados Unidos durante 30 días consecutivos o más.

Según las instrucciones del organismo, estas modificaciones deben notificarse lo antes posible y, como máximo, dentro de los primeros 10 días posteriores al mes en que ocurrió el cambio, por ejemplo: si un beneficiario comienza a trabajar en octubre, debe informar esa novedad antes del 10 de noviembre. No cumplir con esta obligación puede provocar que la SSA pague un monto superior al correspondiente y luego exija la devolución del dinero. Asimismo, puede aplicar descuentos de entre US$25 y US$100 por cada incumplimiento de los plazos de notificación.

El organismo puede suspender la asistencia económica de quienes no entreguen la información necesaria para comprobar que todavía cumplen los requisitos del programa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si la persona oculta deliberadamente información importante o proporciona declaraciones falsas, las sanciones pueden implicar la retención de los pagos durante 6, 12 o 24 meses, según los antecedentes.

Cuándo suspenderá la SSA los pagos mensuales del SSI por falta de información

La normativa federal 20 CFR § 416.714 establece que la SSA puede solicitar documentación o información adicional cuando necesita comprobar si un beneficiario continúa siendo elegible para recibir el SSI o determinar el importe correcto de sus pagos. Si la persona no responde dentro de los 30 días posteriores al pedido escrito, el organismo puede determinar que no reúne los requisitos para continuar recibiendo la asistencia. En ese caso, los pagos deben suspenderse a partir del mes siguiente al de esa determinación.

Sin embargo, la suspensión no implica necesariamente la cancelación del beneficio de manera definitiva, ya que la regulación 20 CFR § 416.1322 contempla el restablecimiento de los pagos cuando la SSA recibe la información necesaria y comprueba que el beneficiario continuaba cumpliendo las condiciones de elegibilidad durante los meses afectados. En ese supuesto, también puede recuperar los importes correspondientes a esos períodos.