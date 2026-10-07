Existen alternativas sencillas tanto para usuarios iOS como para usuarios Android.

La falta de almacenamiento es uno de los problemas más frecuentes cuando un celular acumula tiempo de uso. En ese sentido, eliminar fotos o instalar aplicaciones destinadas a optimizar el espacio son algunas de las estrategias disponibles.

Sin embargo, existen alternativas sencillas y rápidas que se pueden probar para liberar almacenamiento sin necesidad de borrar imágenes ni instalar nuevos programas, como revisar archivos descargados para liberar aquellos que ya no sirvan o eliminar la memoria caché.

Cómo liberar espacio del celular sin borrar fotos ni instalar aplicaciones

Para los usuarios Android, eliminar la memoria caché permite borrar archivos temporales, lo que ayuda a ampliar el espacio de almacenamiento. Esto no remueve los datos del usuario ni quita información de relevancia para utilizar las aplicaciones, pero puede causar que funcionen con mayor lentitud la próxima vez que se abran.

En el caso de los usuarios iOS, pueden optar por eliminar el historial del navegador de Safari para liberar espacio .

Una buena idea para todos los usuarios es revisar y eliminar periódicamente chats o archivos pesados que se encuentran en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los documentos que ocupan gran espacio de almacenamiento aparecen discriminados en “Datos y Almacenamiento” dentro de la app de Meta.

Otra solución es recurrir a algún tipo de almacenamiento en la nube para liberar memoria sin deshacerse de fotografías, videos o archivos importantes que resulten pesados de guardar internamente. En general, con simples pasos puede crearse una cuenta en las diferentes opciones disponibles.

Borrar fotos viejas no es la única forma de liberar almacenamiento.

Cómo consultar el almacenamiento disponible, según el sistema operativo de cada dispositivo

En el caso de Android, es necesario:

Abrir la aplicación de Configuración del dispositivo

Seleccionar la opción “Almacenamiento”

Seleccionar la categoría que se desee consultar

Para iOS, la instrucción es:

Abrir la aplicación de Configuración del dispositivo

Tocar “Almacenamiento de iPhone” o “Almacenamiento de iPad”