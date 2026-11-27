Los pasaportes pueden presentarse vencidos para acreditar la identidad al momento de volar dentro de Estados Unidos, siempre y cuando no superen el límite permitido.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web oficial la lista completa de identificaciones aceptables para volar dentro del país, entre las que se incluye el pasaporte, tanto americano como emitido por un gobierno extranjero.

En ese sentido, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y en el resto de terminales aéreas que realicen vuelos nacionales este documento podrá presentarse incluso sin validez para fines identificatorios, siempre que no supere los límites permitidos de vencimiento.

Pasaporte vencido para volar dentro de Estados Unidos: se acepta con hasta dos años de vencimiento

Al viajar dentro de Estados Unidos, desde la aplicación de la ley Real ID a nivel federal en mayo de 2025, es necesario presentar a TSA durante los controles aeroportuarios una licencia de conducir o identificación que cumpla todos los criterios para considerarse aceptable.

Dentro de esta lista se encuentra el pasaporte tanto en su versión libreta como en su versión tarjeta y es aceptado incluso cuando ya no se encuentra vigente. La regla de TSA indica que los pasaportes pueden presentarse con hasta dos años de vencimiento al momento de identificarse para volar de forma interna.

La lista completa de identificaciones aceptables que pueden utilizarse para este propósito podrá consultarse clicando aquí.

El pasaporte americano puede presentarse con hasta dos años de vencimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si no tengo ningún documento aceptable para volar en JFK, LAX, MIA o cualquier otro aeropuerto

Desde febrero de este año, TSA cobra una multa de 45 dólares para quienes no puedan presentar ningún tipo de identificación aceptable al momento de volar dentro del país.

Pagar esta tarifa habilita que las autoridades lleven a cabo un control alternativo con el fin de intentar verificar la identidad del viajero, conocido como ConfirmID.

“El uso de TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un DNI aceptable, es posible que no te permitan pasar el control de seguridad y que pierdas tu vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso se procesará bajo sanciones federales”, señalan las autoridades.