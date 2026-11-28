La función principal es mantener las papas firmes y evitar que se deshagan al hervirlas.

Es un truco de cocina simple y cada vez más difundido: agregar un chorrito de vinagre al agua donde se hierven las papas. La recomendación tiene un objetivo concreto, que las papas no se deshagan y queden firmes y, detrás, una explicación química sencilla.

Para qué sirve usar vinagre al hervir las papas

La función principal es clara: mantener las papas firmes y evitar que se deshagan al hervirlas. Con el vinagre, las papas conservan mejor su forma, no se desarman ni se vuelven una pasta, y la cáscara tiende a no reventarse. Es, en los hechos, un recurso para lograr papas enteras y firmes, en lugar de blandas y desmoronadas.

El vinagre es un ácido (ácido acético), y al agregarlo al agua la vuelve más ácida (baja su pH). La clave está en una sustancia presente en las papas llamada pectina, que actúa como una especie de “cemento” que mantiene unidas las células del vegetal.

Cuando las papas se cocinan en agua, esa pectina se va disolviendo y las células se separan: por eso las papas se ablandan y, si se cocinan de más, se deshacen. En un medio ácido, en cambio, la pectina se degrada más lentamente, por lo que las papas conservan su estructura durante más tiempo.

Con el vinagre, las papas conservan mejor su forma, no se desarman ni se vuelven una pasta, y la cáscara tiende a no reventarse. IA Chat GPT

Cómo hacerlo correctamente

La preparación es sencilla. Un modo de hacerla: