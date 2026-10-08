Isaías podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El primer huracán de la temporada 2026 del Atlántico ya se formó y podría provocar fuertes lluvias, inundaciones y vientos peligrosos en distintas zonas de Estados Unidos en los próximos días.

Se trata de Isaías, que continúa fortaleciéndose mientras avanza por el golfo de México. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno registra vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y podría tocar tierra entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre.

Huracán Isaías: ¿qué estados están en alerta?

El huracán amenaza principalmente a las zonas costeras de Mississippi, Alabama y el noroeste de Florida, aunque sus efectos también podrían alcanzar sectores de Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene avisos por huracán, tormenta tropical y marejada ciclónica en distintos puntos de la costa del golfo de México.

Entre los principales riesgo se encuentran:

Lluvias intensas: podrían provocar inundaciones en calles, viviendas y zonas cercanas a ríos.

Vientos fuertes: podrían ocasionar daños materiales y cortes de electricidad.

Marejadas ciclónicas: el aumento del nivel del mar podría inundar sectores costeros.

Tornados aislados: podrían registrarse en algunas zonas del sudeste estadounidense.

Las autoridades advierten que las condiciones pueden empeorar durante el viernes y el fin de semana, especialmente en las áreas más cercanas a la trayectoria del huracán.

En Estados Unidos, la temporada de huracanes del océano Atlántico de 2026 comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre.

¿Cuándo tocará tierra el huracán Isaías?

De acuerdo con el pronóstico oficial, Isaías podría tocar tierra entre la noche del viernes 9 y las primeras horas del sábado 10 de octubre.

El fenómeno continúa intensificándose y se espera que mantenga una fuerza considerable cuando se acerque a la costa estadounidense.

Además, el NHC prevé acumulaciones de lluvia de 75 a 180 milímetros, con valores que podrían alcanzar aproximadamente 250 milímetros en sectores puntuales de la costa central del golfo de México.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y crecidas aisladas de ríos.

¿Qué recomendaciones deben seguir los habitantes de las zonas afectadas?

Ante la llegada del huracán, el Centro Nacional de Huracanes pidió a las personas que viven en las zonas bajo aviso completar los preparativos para proteger sus viviendas y mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades locales.

También recomendó seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la trayectoria y la intensidad de Isaías podrían cambiar durante las próximas horas.