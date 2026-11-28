Ambas agencias federales trabajan en conjunto para identificar a quienes acumulan este tipo de obligaciones fiscales y restringir su derecho a un pasaporte.

Tener deudas pendientes en Estados Unidos puede afectar mucho más que el historial financiero de una persona. En determinadas circunstancias, las obligaciones tributarias impagas y las deudas por manutención infantil pueden convertirse en un impedimento para obtener o renovar un pasaporte estadounidense.

Las restricciones dependen del monto adeudado, el tipo de obligación y las notificaciones realizadas por los organismos federales. Tanto el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como el Departamento de Estado cuentan con procedimientos para identificar a los contribuyentes alcanzados.

¿Cuándo una deuda se comienza a considerar gravemente morosa y qué límite no se debe superar?

De acuerdo con el IRS considera que una deuda tributaria es gravemente morosa cuando supera los US$66,000 durante 2026, incluyendo los intereses y las multas acumuladas. Se trata de un monto que se actualiza cada año en concordancia con la inflación.

Este criterio permite al organismo identificar a los contribuyentes que acumulan obligaciones tributarias por encima del límite establecido y comunicar sus casos al Departamento de Estado. A partir de esa notificación, pueden activarse restricciones.

¿Cuáles son las medidas que puede tomar el Departamento de Estado cuando IRS notifica sobre la deuda?

Cuando el IRS certifica que un contribuyente tiene una deuda tributaria gravemente morosa, informa al Departamento de Estado para que tome medidas sobre su pasaporte:

Entre las acciones que puede implementar se encuentran las siguientes, dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona:

Rechazar nuevas solicitudes: por lo general, no emite pasaportes a las personas cuya deuda fue certificada.

Denegar renovaciones: puede rechazar las solicitudes de renovación de quienes figuran en la notificación del IRS.

Revocar pasaportes vigentes: tiene autoridad para retirar la validez de un documento que ya fue emitido.

Pasaporte estadounidense Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué se puede hacer para levantar la restricción del Departamento de Estado?

Para recuperar la posibilidad de obtener o renovar un pasaporte, el contribuyente debe resolver la deuda tributaria certificada. Puede hacerlo mediante distintas alternativas:

Pagar la totalidad de la deuda: cancelar el importe adeudado, incluidos los intereses y las multas correspondientes.

Establecer un acuerdo de pago: formalizar un plan de cuotas satisfactorio con el IRS.

Resolver errores administrativos: solicitar la corrección de una certificación equivocada.

Una vez que se resuelte la obligación, el IRS debe revertir la certificación y notificar al Departamento de Estado dentro de los 30 días siguientes.

¿Por qué otro tipo de deudas pueden rechazar las solicitudes de pasaporte y revocar los que siguen vigentes?

Además de las obligaciones tributarias federales, las deudas por manutención infantil también pueden impedir la emisión o renovación de un pasaporte estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Estado, cuando una persona debe más de US$2,500 en concepto de manutención infantil, las regulaciones federales le impiden obtener un nuevo pasaporte y permiten revocar uno que todavía esté vigente.

Para recuperar la elegibilidad, el titular debe comunicarse con la agencia estatal encargada de cobrar la manutención y cancelar las obligaciones pendientes en todos los estados donde tenga deudas. Una vez realizado el pago, el estado informa al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que debe retirar al contribuyente de sus registros y comunicarlo al Departamento de Estado. Este procedimiento puede demorar un mínimo de dos a tres semanas.