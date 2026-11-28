Una condena por conducir bajo los efectos del alcohol puede afectar los trámites migratorios de los extranjeros que viven dentro del territorio estadounidense.

Los inmigrantes que viven en Estados Unidos y cuentan con una residencia permanente pueden enfrentar consecuencias migratorias si son detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. En determinadas circunstancias, estos antecedentes pueden poner en riesgo su estatus legal y abrir la posibilidad de que las autoridades revisen su permanencia en el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contempla controles específicos para los extranjeros que registran incidentes denominados “Driving Under the Influence” (DUI), especialmente cuando conducen con una licencia suspendida, revocada o restringida. Estas situaciones pueden derivar en nuevas evaluaciones y, según las circunstancias del caso, comprometer la continuidad de la Green Card.

¿Cómo puede un DUI poner en riesgo la residencia permanente y provocar su revocación?

Los extranjeros que ya cuentan con una Green Card pueden enfrentar consecuencias migratorias si son detenidos o condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Determinadas circunstancias que derivan del arresto por DUI pueden llevar a las autoridades a revisar si el residente permanente continúa cumpliendo con los requisitos legales para permanecer en Estados Unidos.

Uno de los escenarios que puede generar mayores complicaciones es que el incidente revele una conducta delictiva contemplada entre las causales de deportación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Por ejemplo, determinadas condenas relacionadas con sustancias controladas o delitos que implican depravación moral pueden dar lugar a un procedimiento de expulsión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación federal.

En estos casos, la pérdida de la residencia permanente puede producirse como consecuencia de un procedimiento migratorio en el que se determine que existe una causal legal de deportación. Por lo tanto, no es el arresto por DUI el que revoca directamente la Green Card, sino las consecuencias jurídicas que puedan derivarse del expediente penal y migratorio.

Los inmigrantes que viven en Estados Unidos y cuentan con una residencia permanente pueden enfrentar consecuencias migratorias si son detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Kenishirotie

¿Un DUI puede provocar la deportación de un inmigrante en Estados Unidos?

El arresto puede poner al inmigrante en contacto con las autoridades federales y facilitar que estas revisen sus antecedentes penales y migratorios.

Esto ocurre porque, cuando una persona es detenida e ingresada en una cárcel, las autoridades policiales suelen tomarle las huellas dactilares. A través del sistema de intercambio de información conocido como Secure Communities, esos registros se envían al FBI, que los comparte con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para contrastarlos con sus bases de datos migratorias.

Si el sistema identifica un registro migratorio, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) puede recibir una notificación y revisar la situación del detenido. Los agentes pueden consultar sus antecedentes y determinar si existe alguna irregularidad que justifique iniciar un procedimiento de deportación.

En ese contexto, el DUI puede funcionar como el episodio que permite identificar otros problemas migratorios. Por ejemplo, ICE podría descubrir una condena anterior que convierte al extranjero en deportable, una orden de expulsión pendiente o una infracción migratoria que no había sido detectada previamente.

Por eso, el procedimiento de deportación no necesariamente se fundamenta en el DUI que motivó la detención, sino en otra causal legal que las autoridades descubran durante la revisión del expediente.