Vienen preencoladas y se pueden colocar fácil y rápido en casa.

Dollar Tree ofrece una alternativa económica para quienes buscan renovar su manicura sin gastar demasiado ya que el paquete de 12 uñas postizas press on color B cuesta sólo US$1,25. El producto está pensado para colocarse en casa de forma rápida y permite cambiar el aspecto de las uñas en pocos minutos para lucir unas manos elegantes.

El kit de uñas autoadhesivas viene preparado con su pegamento adicional y cuenta con distintos modelos y estilos a elegir para aquellas personas que deseen una opción práctica sin recurrir a un salón de belleza.

Sin embargo, antes de comprarlas conviene conocer las instrucciones de uso y las precauciones que recomienda el fabricante para aplicarlas y retirarlas con cuidado y sin dañar la uña natural.

Dollar Tree vende un pack de 12 uñas postizas por US$1,25

Dollar Tree vende las uñas press on color B que cuenta con 12 unidades de la marca Press & Run por US$1,25. Estas uñas vienen preencoladas (press on), es decir, listas para colocar sobre las uñas naturales, una característica que simplifica el proceso de aplicación en casa.

La tienda ofrece distintos estilos, aunque los diseños disponibles pueden variar según el producto e inventario de Dollar Tree. Es por eso que quieres estén dispuestos a comprarlas pueden consultar la ficha del pack en el sitio oficial de la tienda para revisar la presentación disponible.

Las uñas press on vienen con distintos modelos. Captura de pantalla del sitio web oficial de Dollar Tree

¿Cómo aplicar y retirar las uñas postizas autoadhesivas que vende Dollar Tree?

El fabricante incluye instrucciones para preparar las uñas naturales, colocar y retirar las press on, que el usuario debe seguir para realizar el procedimiento correctamente.

Para aplicarlas, el fabricante recomienda seguir estos pasos:

Preparar las uñas : retirar cualquier resto de esmalte, lavar y secar bien las manos. También aconseja pulir suavemente las uñas, limarlas y utilizar alcohol para preparar la superficie.

Elegir el tamaño adecuado : probar las uñas postizas en cada dedo y separar las que mejor se ajusten antes de comenzar.

Colocarlas y presionar : ubicar cada uña press on desde la base de la cutícula y presionar firmemente primero en el centro y después en los costados durante al menos 30 segundos.

Esperar antes de mojarse las manos: mantener la presión sobre las uñas de forma continua durante media hora para ayudar a prolongar su uso. El fabricante aconseja evitar el agua durante ese período y esperar una hora antes de limarlas, si fuera necesario.

Para retirarlas, las instrucciones indican comenzar desde la zona de la cutícula y despegar cada uña suavemente, pero si resulta difícil hacerlo, se pueden remojar las uñas en agua tibia durante 10 a 15 minutos para ayudar a aflojar el adhesivo.

El envase también advierte que no deben aplicarse sobre uñas infectadas, dañadas o irritadas, y si aparece irritación al aplicarlas, recomiendan retirarlas inmediatamente.