Los servicios de emergencia se congregaron cerca del lugar del tiroteo en el barrio de Logan Circle, en Washington D.C.

Un tiroteo en Washington D. C. dejó una persona muerta y otras cuatro heridas este jueves 12 de noviembre, después de que un hombre abriera fuego en un gimnasio del barrio de Logan Circle. El sospechoso también murió tras dispararse a sí mismo en un apartamento cercano, donde se había atrincherado ante la llegada de la Policía.

El ataque comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana en las instalaciones de VIDA Fitness, ubicadas a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que los otros cuatro sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica.

De acuerdo con el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, una de las personas heridas permanece en estado crítico. Las otras tres presentan lesiones que, en principio, no ponen en riesgo sus vidas.

¿Dónde ocurrió el tiroteo en Washington y qué pasó con el sospechoso?

Los disparos se registraron en el gimnasio VIDA Fitness y sus alrededores, en la zona de las calles 15 y P, en el vecindario de Logan Circle, al noroeste de Washington.

Después de abrir fuego, el presunto atacante se dirigió a un edificio residencial cercano y se atrincheró en un apartamento del séptimo piso. Según los primeros reportes policiales, también habría disparado contra los agentes a través de la puerta de la vivienda.

Las autoridades intentaron comunicarse con el hombre durante aproximadamente una hora para conseguir que se entregara. Sin embargo, los oficiales escucharon un disparo y, al ingresar al departamento, encontraron al sospechoso muerto por una herida autoinfligida.

La investigación todavía busca establecer el motivo del ataque. Entre las primeras hipótesis figura un posible conflicto entre el hombre y la asociación de propietarios del edificio.

El episodio ocurrió durante la mañana de este jueves en el barrio de Logan Circle. Foto: EFE

¿Qué dijeron las autoridades sobre el tiroteo en Logan Circle?

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, expresó su preocupación por el episodio y lamentó la muerte de una persona.

“Estamos consternados. Esta mañana, una persona ha perdido la vida en nuestra ciudad a causa de un acto de violencia armada sin sentido”, manifestó.

La Policía, por su parte, había emitido una alerta por la presencia de un tirador activo poco después de las 8:00 a.m. Los funcionarios solicitaron a los residentes que evitaran el sector mientras se desarrollaba el operativo.

Decenas de patrulleros, unidades especiales y vehículos de emergencia llegaron al lugar. También participaron agentes federales y equipos tácticos para controlar la situación.

Como medida preventiva, las escuelas cercanas mantuvieron a estudiantes y trabajadores dentro de los edificios. Además, los vecinos recibieron instrucciones de permanecer resguardados, cerrar sus puertas y alejarse de las ventanas.

¿Cuántos tiroteos masivos se registraron en Estados Unidos durante 2026?

El ataque de Washington vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos. Según el registro de Gun Violence Archive, durante 2026 se contabilizaron 408 tiroteos masivos en el país hasta el momento del reporte.

La organización considera un tiroteo masivo a un episodio en el que al menos cuatro personas reciben disparos, sin contar al atacante. El registro incluye incidentes en los que las víctimas no pertenecen a un mismo grupo familiar.

Con información de EFE.-