Se trata de una mezcla sencilla de preparar con ingredientes fáciles de conseguir en casa.

Mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua es un truco simple y práctico de preparar que la Universidad de Florida recomienda al momento de hacer frente a una de las tareas más engorrosas de todas: limpiar los residuos adheridos al horno.

Estos tres ingredientes pueden combinarse para crear una pasta casera y aplicarse como alternativa a los productos de limpieza tradicionales, ya sea porque se busca salir de un apuro o porque se prefiere utilizar opciones más naturales para limpiar.

Bicarbonato de sodio, sal y agua: por qué lo recomiendan

La institución recomienda crear limpiadores caseros con ingredientes alternativos -como el bicarbonato de sodio, la sal y el agua- para “reducir el potencial de exposición a productos químicos procedentes de productos domésticos y producir residuos domésticos menos peligrosos”.

En este sentido, se explica que la mayoría de los hogares tienen a fácil alcance los ingredientes básicos necesarios para crear sustitutos seguros a los productos tradicionales.

El bicarbonato de sodio puede convertirse en un gran aliado para limpiar el horno. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua

Esta combinación es la recomendada para aplicar en hornos que no cuentan con la función autolimpiante. Lo aconsejable es crear una pasta con:

1 taza de bicarbonato de sodio

1 taza de sal

1 taza de agua

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que permite remover restos de suciedad fácilmente, cuyas partículas también pueden funcionar como abrasivo. Los cristales de la sal ayudan a frotar y desprender los residuos, mientras que el agua permite integrar los ingredientes y formar una pasta.

Los expertos recomiendan limpiar el horno de manera rutinaria implementando esta mezcla casera para frotar como sustituto a productos comerciales.

Otra recomendación para limpiar el horno

Como alternativa, se explica que también puede espolvorearse bicarbonato seco para luego frotar con un paño húmedo.

“No permitas que el bicarbonato de sodio entre en contacto con cables ni elementos calefactores. Limpia las rejillas y los quemadores con una pasta de bicarbonato y una esponja o fibra que no raye el acero inoxidable ni el cromado”, se advierte.