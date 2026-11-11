El Gobierno estadounidense presentó un esquema de aumentos diferenciados para 2027, pero el Senado impulsa una alternativa con un incremento menor y uniforme para todos los rangos.

En Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump presentó un plan de aumento salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas, que contempla incrementos de hasta el 7% a partir de enero de 2027. La actualización alcanzaría a militares de distintos rangos, con porcentajes diferenciados según su grado dentro de la estructura militar.

De acuerdo con el documento presidencial enviado al Congreso, los efectivos de los grados E-1 a E-5 recibirían una suba del 7%, mientras que los integrantes de las categorías E-6 o O-3 tendrían un incremento del 6%. Para los oficiales de O-4 en adelante, el ajuste previsto sería del 5%.

Sin embargo, el esquema todavía debe atravesar el proceso legislativo. Mientras la propuesta presidencial contempla aumentos diferenciados, el Comité de Servicios Armados del Senado impulsa una alternativa que establece una suba uniforme del 3,6%.

Qué militares recibirían el aumento salarial del 7%, 6% y 5% en 2027

El Gobierno de Donald Trump presentó un esquema de actualización salarial para los integrantes diferenciados según el grado militar. De acuerdo con el documento presidencial enviado al Congreso, los porcentajes serán del 7%, 6% y 5%.

La distribución prevista es la siguiente:

7%: militares de los grados E-1 a E-5.

6%: integrantes de los grados E-6 a O-3.

5%: personal militar de los grados O-4 en adelante.

De esta manera, los efectivos de menor rango recibirían el incremento porcentual más alto, mientras que los oficiales de mayor jerarquía tendrían una actualización del 5%.

La medida está contemplada en el documento Alternative Plan for Pay Adjustments, identificado como H. Doc. 119-189, que lleva la firma del presidente Donald Trump y fue remitido al Congreso en agosto de 2026.

El plan presentado por Donald Trump contempla incrementos de hasta el 7% según el rango militar, con fecha de aplicación prevista para enero de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El esquema presentado por la Casa Blanca establece el 1 de enero de 2027 con fecha de entrada en vigor de los nuevos porcentajes. El ajuste se aplicaría sobre el salario básico mensual de los integrantes de la Fuerzas Armadas.

La fecha figura expresamente en el documento presidencial, que establece que los cambios salariales comenzarán a aplicarse desde el primer día de enero de 2027.

Sin embargo, todavía debe considerarse el tratamiento legislativo del aumento, ya que existen diferencias entre las versiones del proyecto de defensa para el año fiscal 2027 que impulsan la Cámara de Representantes y el Senado.

Por qué el Senado propone un aumento salarial diferente para los militares

El incremento del 7%, 6% y 5% no es la única alternativa que se encuentra sobre la mesa. El Comité de Servicios Armados del Senado incorporó una actualización salarial uniforme del 3,6% para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas en su versión del proyecto de autorización de defensa para el año fiscal 2027.

La diferencia entre ambos esquemas significa que mientras que el plan de respaldo por la Cámara de Representantes contempla aumentos diferenciados según el grado militar, la versión del comité del Senado establece el mismo porcentaje para todos.

La propuesta del Senado quedó incluida en el proyecto S.4784, correspondiente a la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2027, presentado por el Comité de Servicios Armados el 15 de junio de 2026. Es por ello que el porcentaje definitivo todavía depende de cómo avance el proceso legislativo y de la resolución de las diferencias entre ambas versiones.