Helen Mirren recomendó una rutina de ejercicios de 12 minutos desarrollada por la Fuerza Aérea Canadiense.

A sus 81 años, Helen Mirren continúa siendo una de las figuras más reconocidas del cine internacional. Además de su trayectoria como actriz, en distintas entrevistas compartió algunos de sus hábitos para incorporar actividad física.

Entre sus recomendaciones se encuentra una rutina de entrenamiento de 12 minutos.

En una entrevista publicada, Mirren habló sobre sus hábitos de bienestar y mencionó un programa de ejercicios desarrollado por la Fuerza Aérea Canadiense, que se caracteriza por su corta duración y por aumentar gradualmente la dificultad.

La actriz reveló en una entrevista para Vogue en octubre de 2021 que considera este método una buena alternativa para comenzar a moverse sin necesidad de realizar entrenamientos demasiado exigentes.

¿Cómo es la rutina de 12 minutos que recomienda Helen?

Durante la entrevista, Helen Mirren aseguró que confía en el programa de ejercicios de 12 minutos de la Fuerza Aérea Canadiense, un método que comienza con movimientos sencillos y se vuelve más exigente a medida que se avanza de nivel.

Mirren reconoció que nunca consiguió superar el segundo nivel del programa. Sin embargo, destacó que se trata de una propuesta accesible para quienes quieren incorporar ejercicio físico a su vida cotidiana.

Además, la actriz recomendó realizarlo todos los días, aunque también admitió que ella misma no siempre consigue mantener la constancia.

La rutina se conforma de 10 ejercicios:

Flexión hacia adelante: de pie, inclinar el cuerpo hacia adelante e intentar tocar el suelo con las manos. Elevación de rodillas: levantar una rodilla hacia el pecho, sujetarla con las manos y repetir el movimiento con la otra pierna. Inclinaciones laterales: inclinar el tronco hacia un costado y después hacia el otro, manteniendo la espalda recta. Círculos con los brazos: realizar movimientos circulares amplios con los brazos, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Abdominales parciales: acostarse boca arriba y levantar ligeramente la cabeza y los hombros del suelo. Elevación del pecho y las piernas: acostarse boca abajo, levantar la cabeza, los hombros y una pierna, alternando entre ambas piernas. Elevaciones laterales de piernas: acostarse de costado, levantar la pierna superior y repetir del otro lado. Flexiones de brazos: realizar flexiones apoyando las manos y las rodillas en el suelo. Elevaciones de piernas: acostarse boca arriba y levantar una pierna hasta acercarla a una posición perpendicular al suelo, alternando ambas. Correr en el lugar y saltar: realizar una carrera sin desplazarse, combinada con pequeños saltos con ambos pies.

El entrenamiento comienza con ejercicios sencillos y aumenta progresivamente su dificultad a medida que se avanza de nivel. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué se sabe sobre la rutina que mencionó la actriz?

El programa al que hizo referencia Helen Mirren se conoce como XBX (Ten Basic Exercises) y fue desarrollado por la Fuerza Aérea Canadiense. Se trata de una rutina de 12 minutos que combina diez ejercicios físicos y está organizada en distintos niveles de dificultad.

Según el manual oficial, el entrenamiento comienza con movimientos de flexibilidad, como inclinar el cuerpo hacia adelante para intentar tocar el suelo con las manos y realizar movimientos laterales del tronco. Estos ejercicios buscan mejorar la movilidad y preparar el cuerpo para el resto de la actividad.

Luego, la rutina incorpora ejercicios para fortalecer los músculos, especialmente los del abdomen, la espalda, los brazos y las piernas. Entre los movimientos se incluyen elevaciones de piernas, ejercicios abdominales y flexiones de brazos, con variaciones según el nivel de entrenamiento.

La parte final está destinada a la actividad cardiovascular, con ejercicios como correr en el lugar y realizar pequeños saltos para aumentar el ritmo cardíaco.

Una de las principales características del método es que no requiere máquinas ni equipamiento especial y puede realizarse en casa . Además, permite comenzar con movimientos sencillos e incrementar gradualmente las repeticiones y la dificultad, de acuerdo con el progreso de cada persona.

¿Por qué Helen recomienda incorporar actividad física a la rutina diaria?

En la misma conversación, la actriz compartió algunos de sus consejos para sentirse bien con el paso de los años.

Uno de ellos fue prestar atención a la alimentación y encontrar una forma de comer que resulte adecuada para cada persona. También destacó la importancia de realizar actividad física, sin que eso implique necesariamente pagar una membresía del gimnasio.

Su recomendación apunta a empezar con una rutina sencilla y avanzar de manera gradual, en lugar de intentar realizar entrenamientos demasiado exigentes desde el primer día.