El sismo se sintió en Los Ángeles y tuvo su epicentro frente a la costa de Manhattan Beach.

Un sismo de magnitud 5 sacudió el sur de California el sábado 28 de noviembre y se sintió en una amplia zona de la región. Según el despacho de EFE, los reportes iniciales no indicaron daños de importancia y no se activó una alerta de tsunami.

El temblor ocurrió a las 9:30, hora local (17:30 GMT), y fue seguido por varias réplicas de menor magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro frente a la costa, a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, y situó el hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad.

Qué intensidad tuvo el sismo cerca del epicentro

El mapa del USGS estimó una intensidad moderada cerca del epicentro. Según explicó EFE, una sacudida de ese nivel puede hacer caer objetos inestables o romper vidrios.

EFE también señaló que el terremoto fue el más reciente de una serie de sismos de menor magnitud registrados en el sur de California durante las últimas semanas.

Qué reportaron los bomberos y qué pasó en el aeropuerto de Los Ángeles

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó a personal de 106 estaciones para revisar la infraestructura de la ciudad. Según Associated Press, el organismo retomó sus operaciones habituales tras la revisión, sin reportes de daños ni de personas heridas en su balance.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), CNN informó que cayeron paneles del techo dentro de una terminal.