Alistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es una opción laboral que ofrece un sueldo mensual, beneficios y distintas oportunidades de especialización. En 2026, quienes estén interesados en incorporarse al Ejército nacional deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con la edad, la educación, la situación migratoria y la aptitud física.

El salario depende del rango y los años de servicio, aunque los nuevos soldados también pueden acceder a beneficios por incorporarse a determinados puestos.

En este sentido, el proceso de ingreso es voluntario y no tiene una única fecha anual de convocatoria. Sin embargo, cumplir con los requisitos no garantiza la incorporación, ya que los aspirantes deben superar las evaluaciones correspondientes y ajustarse a las vacantes disponibles.

Cuánto paga el Ejército nacional de Estados Unidos en 2026 por alistarse

Las personas que ingresan al Ejército nacional reciben un sueldo mensual cuyo monto depende del rango y la antigüedad. En 2026, el salario para un soldado es de US$2407,20 al mes en la escala correspondiente a quienes tienen menos de dos años de servicio y, según la escala aplicable, dicho importe puede ser inferior durante los primeros meses de servicio.

Los militares también pueden recibir asignaciones para vivienda y alimentación, según las condiciones en las que prestan servicio, además de pagos adicionales por determinadas funciones o circunstancias.

Por otra parte, el Ejército ofrece bonificaciones de incorporación para algunos puestos y especialidades, estos incentivos no están disponibles para todos los aspirantes y dependen de las vacantes, las condiciones del contrato y los requisitos que cumpla cada candidato.

El ingreso al Ejército estadounidense es voluntario y exige superar distintas evaluaciones. Shutterstock

Para las personas interesadas en la información salarial pueden consultar en el sitio de la Defense Finance and Accounting Service (DFAS), que publica las tablas de remuneraciones militares vigentes.

Cuáles son los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Los requisitos para alistarse dependen de la rama militar y del tipo de puesto al que se quiera acceder. En el caso del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army), quienes buscan incorporarse como soldados deben cumplir con:

Edad : tener entre 17 y 42 años, aunque pueden aplicarse excepciones según el programa.

Ciudadanía o residencia : ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal con una Green Card válida.

Educación : contar con un diploma de escuela secundaria estadounidense o una equivalencia reconocida, como el GED.

Evaluación de aptitud : obtener la puntuación mínima exigida en el examen de ingreso ASVAB, que evalúa conocimientos y aptitudes para determinar qué puestos puede desempeñar el candidato.

Condiciones médica y física : aprobar los exámenes médicos y cumplir con los estándares físicos establecidos por el Ejército.

Antecedentes y conducta: cumplir con las normas de elegibilidad relacionadas con los antecedentes personales y legales.

Una vez que verifica que cumple las condiciones iniciales, el aspirante debe contactar a un reclutador, realizar las evaluaciones correspondientes, elegir una especialidad disponible y completar el proceso de incorporación. La inscripción inicial no garantiza el ingreso ya que la aceptación depende de los resultados de las pruebas y del cumplimiento de los requisitos.