Una disposición de la Ley de Vehículos y Tránsito estatal limita la colocación de adornos y ambientadores que dificulten la visión del conductor.

Colgar ambientadores, amuletos y otro tipo de adornos en el espejo retrovisor es algo común en casi todo el mundo. No obstante, en Nueva York estos accesorios pueden constituir una infracción de tránsito y derivar en sanciones económicas.

La Ley de Vehículos y Tránsito del estado y contempla restricciones para los objetos que puedan interferir con la visibilidad del conductor. Aunque parezcan inofensivos, algunos elementos pueden representar un riesgo para la seguridad vial.

¿Por qué en Nueva York es ilegal colgar objetos del espejo retrovisor?

De acuerdo al apartado 30 del artículo 375 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York, está prohibido conducir un vehículo con objetos colocados o suspendidos de manera que obstruyan o interfieran con la visión a través del parabrisas o impidan observar claramente la carretera y el tránsito detrás del automóvil.

Esto quiere decir que no todos los objetos son considerados ilegales, solo aquellos cuya ubicación o características puedan afectar a la visibilidad del conductor.

Son varios los riesgos asociados a esta práctica:

Obstrucción de la visión.

Los objetos se balancean y desvían la atención de la carretera.

Los accesorios son demasiado pesados y pueden dañar el espejo.

La falta de visibilidad o el desprendimiento inesperado de un objeto pueden contribuir a situaciones peligrosas.

De acuerdo al apartado 30 del artículo 375 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York, está prohibido conducir un vehículo con objetos colocados o suspendidos de manera que obstruyan o interfieran con la visión a través del parabrisas o impidan observar claramente la carretera y el tránsito detrás del automóvil. Magnific

¿Cuál fue el antecedente que impulsó el cumplimiento esta medida?

Uno de los casos que atrajo mayor atención hacia estas restricciones tuvo lugar el 11 de abril de 2021, cuando Daunte Wright, un joven de 20 años, murió tras recibir un disparo de un agente policial durante un control de tránsito en Brooklyn Center, Minnesota.

Existen diferentes versiones sobre lo sucedido. Por un lado, el personal policial sostuvo que había sido detenido porque las etiquetas de registro del vehículo estaban vencidas, mientras que su madre afirmó que el joven le había comunicado que el motivo era el ambientador.

Aunque no se trata de la creación de una nueva ley, el hecho volvió a poner el foco en su cumplimiento.

¿Qué podría pasar si un agente lo descubre?

Si un agente policial detecta que un objeto colgado del espejo retrovisor dificulta la visión del conductor, puede considerar que existe una infracción a esta ley. No obstante, la normativa vigente establece que solo puede emitirse una multa por esta infracción cuando existen motivos razonables para considerar que el conductor también cometió otra violación de las leyes de Nueva York.

En el caso de que corresponda una sanción, las consecuencias podrían incluir una multa económica y los recargos aplicables.

Opciones alternativas: ¿dónde puedo colgar los adornos y ambientadores?

Para evitar dificultades con la visibilidad, existen otros lugares en los que se pueden colocar adornos y ambientadores.

Rejillas de ventilación: existen ambientadores que se sujetan directamente a las salidas de aire.

Tablero del automóvil: pueden colocarse ambientadores diseñados para apoyarse sobre esta superficie, siempre que queden bien sujetos y no obstruyan la visión.

Debajo del tablero: algunos ambientadores colgantes pueden ubicarse cerca de las salidas de ventilación de los pies del acompañante.

Compartimentos interiores: los adornos pequeños pueden guardarse en espacios de almacenamiento, evitando que se desplacen durante el trayecto.

La recomendación principal es mantener despejado el campo visual del conductor y asegurarse de que ningún accesorio pueda interferir con el manejo del vehículo.