Sandra Bullock convirtió una propiedad rural de California en una finca dedicada al cultivo de aguacates orgánicos, con instalaciones que combinan la actividad agrícola y el descanso. La actriz estadounidense compró un terreno en 2007 y, años después, lo vendió por US$5,6 millones.

La propiedad abarca unas 37 hectáreas en Valley Center, al noreste de San Diego, y cuenta con aproximadamente 1200 árboles de aguacate, una residencia de más de 550 metros cuadrados, piscina y jardines. Durante su transformación, también incorporó paneles solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Bullock había puesto la finca a la venta en septiembre de 2022 por US$6 millones, pero la operación se cerró por un monto inferior. La transacción quedó registrada en noviembre de ese año y puso fin a la etapa de la actriz como propietaria del terreno.

¿Cómo Sandra Bullock transformó la finca en un campo de aguacates orgánicos?

Sandra Bullock compró en 2007 una propiedad rural de 91 acres, equivalentes a unas 37 hectáreas, en Valley Center, California, a unos 64 kilómetros al noreste de San Diego. Cuando adquirió el terreno, ya había cultivos comerciales de aguacate y cítricos, que la actriz convirtió a producción orgánica como parte de un proyecto de renovación de la finca.

Según Mansion Global, que recogió declaración del agente inmobiliario Alan Long, Bullock también impulsó un plan de paisajismo que incluyó la incorporación de olivos, la ampliación del huerto existente y la creación de senderos que conducían hasta un estanque destinado a la conservación de agua y al riego. La intervención buscó convertir la propiedad en un espacio de descanso para familias y amigos, además de mantener su actividad agrícola.

Sandra Bullock convirtió una propiedad rural del estado en una finca de producción orgánica. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo era la propiedad de 37 hectáreas que tenía la actriz en California?

Cuando Bullock compró la finca en 2022, contaba con aproximadamente 1200 árboles de aguacate orgánico y una residencia principal de estilo rancho, construida en adobe y distribuida en una sola planta. La vivienda tenía una superficie de 5938 pies cuadrados, unos 552 metros cuadrados, cuatro dormitorios y seis baños, además de chimeneas, cámaras de seguridad y un sistema domótico Crestron para controlar distintas funciones de la casa.

El inmueble también incluía una segunda vivienda prefabricada de tres dormitorios y dos baños, una piscina de agua salada con spa y jardines con eucaliptos, palmeras y olivos. Entre las instalaciones complementarias había fuentes ornamentales, paneles solares, estaciones de carga para vehículos eléctricos, un generador de respaldo y conexiones para vehículos recreativos.

La extensión del terreno ofrecía, además, posibilidades para construir viviendas adicionales, instalar invernaderos o desarrollar un viñedo. Según la descripción inmobiliaria publicada por Manson Global, también había espacio para instalaciones ecuestres o una pista para vehículos todoterreno.

¿Por cuánto dinero compró Sandra Bullock la finca y a cuánto la vendió en 2022?

Bullock adquirió la propiedad en 2007 por US$2.725 millones mediante un fideicomiso, según los registros inmobiliarios citados por Mansion Global. En septiembre de 2022, la actriz puso la finca a la venta US$6 millones y la propiedad entró en etapa de acuerdo comercial en apenas tres semanas.

La operación se cerró a principios de noviembre de ese año por US$5,6 millones, de acuerdo con los registros de la transacción. El comprador utilizó una compañía de responsabilidad limitada para concretar la adquisición, mientras que los agentes inmobiliarios Alan Long, de Avenue 8; Melissa Russell, de Willis Allen Real Estate; y Kay O´Hara, de HomeSmart Realty West, estuvieron a cargo de la comercialización.

El precio final quedó en US$400.000 por debajo del valor inicial de publicación, en comparación con los US$2.725 millones que había pagado por la propiedad en 2007, la cifra de venta fue aproximadamente el doble. Sin embargo, esa diferencia no equivale a una ganancia neta, ya que no contempla los gastos de mantenimiento, impuestos ni los costos asociados a la operación inmobiliaria.