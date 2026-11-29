Los viajeros que necesiten un pasaporte o una visa extranjera dentro de los próximos 14 o 28 días pueden pedir una cita urgente para tramitar su documento.

Quienes tengan un viaje internacional previsto dentro de los próximos 14 días pueden pedir una cita para tramitar el pasaporte estadounidense de forma urgente. El Departamento de Estado atiende estos casos en sus agencias y centros de pasaportes, con turno previo y sujeto a disponibilidad.

La agencia también contempla un plazo de 28 días para quienes necesitan obtener una visa extranjera. En ese caso, la fecha relevante para solicitar el turno es aquella en la que el viajero necesita la visa.

Cuándo se puede pedir un turno si faltan más de 14 días para el viaje

Si el viaje es dentro de 14 días o menos y la persona todavía no presentó su solicitud de pasaporte, puede pedir la cita por internet. El sistema oficial le pedirá información sobre sus planes de viaje para determinar si reúne las condiciones.

Si faltan más de 14 días para salir del país, también puede solicitar una cita en línea si necesita una visa extranjera dentro de los próximos 28 días. Ese plazo es un criterio para pedir el turno de pasaporte. La disponibilidad depende de las citas que tenga la agencia o el centro.

Cómo pedir una cita urgente si ya presentaste la solicitud

Si ya solicitaste el pasaporte, todavía no lo recibiste y viajas al exterior en 14 días o menos, el Centro Nacional de Información sobre Pasaportes indica llamar al 877-487-2778. El centro ofrece atención en español. Para acudir a una agencia o centro de pasaportes, hace falta tener una cita.

Para quienes todavía no presentaron la solicitud, la reserva se inicia en el sistema oficial de citas. El Departamento de Estado aclara que reservar el turno es gratis y recomienda evitar los servicios de terceros que cobran por hacerlo.