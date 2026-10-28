Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Will Smith enfrentó un reclamo millonario del IRS.

Will Smith tenía fama, millones de dólares y un Grammy cuando su carrera musical comenzó a perder impulso. A fines de los años 80, el rapero había alcanzado el éxito junto con DJ Jazzy Jeff, pero gastó gran parte de sus ganancias y no pagó sus impuestos. El problema terminó con una deuda millonaria ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y una crisis económica que puso en riesgo su futuro.

El propio actor recordó que el organismo oficial le reclamaba alrededor de US$2,8 millones y que llegó a quedarse prácticamente sin dinero. Lo que parecía un golpe difícil de superar terminó coincidiendo con una oportunidad inesperada, pese a que todavía no tenía experiencia como actor.

Así fue como Smith llegó a protagonizar The Fresh Prince of Bel-Air conocida en español como El príncipe del rap. La comedia se estrenó en 1990, permaneció seis temporadas en pantalla y se convirtió en un punto de inflexión en su carrera.

Por qué Will Smith acumuló una deuda de US$2,8 millones con el IRS

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Smith logró un gran éxito con canciones como Parents Just Don´t Understand, ganadora de un Grammy a mejor interpretación de rap de 1989. Los ingresos le permitieron llevar una vida de lujos, con autos, motocicletas, ropa costosa y grandes gastos.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el álbum posterior no tuvo el rendimiento esperado y Smith se había gastado buena parte del dinero que le había quedado, por lo que tampoco pagó sus impuestos, según contó en un video autobiográfico publicado en su canal de YouTube.

El actor explicó que no había dimensionado las consecuencias de esa decisión hasta que el IRS fue a reclamar el dinero y se llevó sus pertenencias. En una entrevista con 60 minutes, Smith recordó que la deuda rondaba los US$2,8 millones y que sólo le quedaban US$2.83.

Will Smith había ganado millones como rapero, pero gastó sus ganancias y acumuló una deuda de US$2,8 millones con el IRS. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo la deuda con el IRS llevó a Will Smith a protagonizar una exitosa serie de televisión

En medio de dificultades económicas, el rapero comenzó a frecuentar las grabaciones de The Arsenio Hall Show, donde conoció a Benny Medina, un ejecutivo de la industria musical que estaba desarrollando una idea para una comedia televisiva. Medina lo acercó al productor Quincy Jones, quien vio potencial en el artista para protagonizar el proyecto.

En diciembre de 1989, Will llegó a una reunión en la casa de Jones, donde también estaba Brandon Tartikoff, entonces responsable de NBC. Allí recibió el guion y tuvo que prepararse para una audición improvisada sin tener experiencia previa como actor. Sin embargo, consiguió el papel principal en The Fresh Prince of Bel-Air, serie que se estrenó en 1990 y se mantuvo en el aire por seis temporadas.

Conseguir el papel no significó que Smith pudiera disponer libremente de sus nuevos ingresos ya que durante los primeros tres años de la serie el IRS retenía el 70% de sus cheques para cubrir la deuda fiscal. Según la entrevista con 60 minutes, al terminar ese período logró volver a una situación financiera equilibrada.