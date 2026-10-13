Medicare Advantage podría registrar una reducción del 16,5% en su prima mensual promedio para 2027.

Los beneficiarios de Medicare Advantage podrían pagar menos por su seguro médico en 2027. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que el costo mensual promedio de estos planes bajaría un 16,5% respecto de 2026.

La información surge de un comunicado oficial publicado el 28 de septiembre, antes del próximo período de inscripción a Medicare. Sin embargo, la reducción no será igual para todos, ya que el monto que pague cada persona dependerá del plan que tenga contratado.

¿Cuánto costarán los planes Medicare Advantage en 2027?

Según las proyecciones de CMS, la prima mensual promedio de Medicare Advantage pasará de US$14,37 en 2026 a US$12 en 2027.

Esto representa una disminución del 16,5%, equivalente a US$2,37 menos por mes en el promedio calculado por el organismo.

La estimación incluye distintos tipos de planes Medicare Advantage, entre ellos aquellos que ofrecen cobertura de medicamentos recetados y los destinados a personas con necesidades especiales.

CMS también prevé que los beneficios adicionales, como la cobertura dental, de la vista y la audición, se mantengan estables durante 2027.

¿Quiénes podrían pagar menos por Medicare en 2027?

De acuerdo con CMS, aproximadamente 8 de cada 10 personas que ya tienen Medicare Advantage podrán conservar su plan actual con una prima igual o más baja en 2027 .

Esto significa que una gran parte de los beneficiarios podría mantener su cobertura sin enfrentar un aumento de ese pago mensual.

Sin embargo, el ahorro dependerá de las condiciones de cada plan. Por eso, quienes tengan Medicare Advantage deberán revisar cuánto costará su cobertura durante el próximo año.

Los beneficiarios de Medicare podrán comparar los precios y las coberturas de los planes durante el período de inscripción abierta. Shutterstock

El organismo también anticipó que más del 99% de los beneficiarios de Medicare tendrá acceso a por lo menos un plan Medicare Advantage, mientras que el 97% contará con diez o más opciones disponibles.

¿Qué pasará con los planes de Medicare que cubren medicamentos?

El comunicado oficial también incluye proyecciones para los seguros que ofrecen cobertura de medicamentos recetados.

En los planes Medicare Advantage que incluyen medicamentos, la prima mensual promedio correspondiente a esa cobertura podría bajar de US$11,32 en 2026 a US$7 en 2027, una reducción del 38%, después de aplicar los descuentos previstos en el programa.

En cambio, para los planes independientes de medicamentos de Medicare Parte D, CMS proyecta un pequeño aumento.

En estos casos, la prima mensual promedio pasaría de US$35,09 a US$36, es decir, un incremento de menos de US$1 por mes.

¿Cuándo comienza la inscripción a Medicare para 2027?

El período de inscripción abierta de Medicare comenzará el 15 de octubre de 2026 y finalizará el 7 de diciembre de 2026.

Durante esas fechas, los beneficiarios podrán revisar las opciones de cobertura disponibles para 2027 y comparar sus precios y beneficios.

CMS recomienda prestar atención a los cambios de cada plan, ya que las primas, los costos y las prestaciones pueden variar de un año a otro.

Para consultar las alternativas disponibles, los interesados pueden ingresar a Medicare.gov y utilizar el buscador de planes, que permite comparar coberturas médicas y de medicamentos.

Quienes quieran conservar su cobertura actual generalmente no necesitan volver a inscribirse, aunque el organismo recomienda revisar las condiciones para saber cuánto pagarán en 2027.