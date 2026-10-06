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A sus 34 años, Selena Gómez atraviesa una etapa en la que apuesta por una imagen más natural y una rutina de maquillaje sencilla. La cantante y actriz reveló cuáles son los productos que utiliza diariamente y cómo cambió su relación con la belleza con el paso de los años.

En una entrevista con People, la fundadora de Rare Beauty explicó que actualmente busca simplificar su maquillaje y detalló los productos que forman parte de su rutina cotidiana.

Selena Gómez reveló qué productos usa todos los días

Al ser consultada por People sobre cómo es su maquillaje diario, Selena aseguró que su rutina es bastante simple.

La artista explicó que comienza con dos aplicaciones de base, que distribuye por todo el rostro. Luego utiliza gel para cejas y continua con Bouncy Blush, uno de los rubores de su propia marca, Rare Beauty.

Para completar el maquillaje, ella incorpora máscara de pestañas y aceite de labios.

De esta manera, su rutina diaria queda conformada por cinco productos: base, gel para cejas, rubor, máscara de pestañas y aceite para labios.

La elección responde al estilo que actualmente busca la cantante. En la misma entrevista, Gómez señaló que algunas personas pueden no preferir el aspecto de belleza natural, pero aseguró que ese estilo se convirtió en parte de su identidad.

El cambio de Selena Gómez en su relación con el maquillaje

Durante la entrevista, la cantante también recordó cómo fue cambiando su vínculo con la belleza. Selena, quien lanzó Rare Beauty en 2020, contó como estuvo rodeada de maquillaje desde que era niña debido a su trabajo frente a las cámaras.

La cantante lanzó Rare Beauty en 2020 y utiliza algunos productos de su propia marca en su rutina diaria. Instagram de Selena Gómez

Al hablar de los productos que le hubiera gustado tener cuando era más joven, destacó especialmente el rubor Bouncy Blush y el gel para cejas.

Selena recordó que durante su infancia estaban de moda las cejas muy finas, mientras que ella tenía cejas abundantes, algo que entonces le generaba inseguridad. Actualmente, en cambio, aseguró que disfruta laminarlas y utilizar gel para resaltarlas.

La cantante también se refirió a los looks de ojos ahumados que utilizaba en 2016 y que todavía circulan en redes sociales. Frente a esa imagen más producida de años anteriores, Gómez explicó que actualmente atraviesa una etapa diferente y se inclina por un estilo más relajado.

Además de su rutina diaria, reveló otro truco que utiliza cuando quiere llevar un maquillaje todavía más liviano. Después de rizar sus pestañas, aplica gel de cejas con color marrón oscuro en las puntas, en lugar de recurrir a una capa completa de máscara de pestañas.