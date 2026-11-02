Las propiedades forman parte de LaFinca Hoyo 15, un desarrollo residencial de Pozuelo de Alarcón que cuenta con 24 viviendas, garajes y espacios verdes privados.

Georgina Rodríguez, esposa del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, amplió la cartera de propiedades de Bellhatria Real Estate, su inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, con una nueva promoción residencial en Madrid. Se trata de LaFinca Hoyo 15, un desarrollo que reúne 24 chalets adosados con vistas a un campo de golf.

Las propiedades están ubicadas en Pozuelo de Alarcón, una localidad situada en las afueras de Madrid, y se destacan por su arquitectura contemporánea, sus espacios luminosos y la conexión entre los ambientes interiores y exteriores.

La promoción ofrece dos tipologías de viviendas, de 395 y 401 metros cuadrados, y aparece en el catálogo de la inmobiliaria como “Próximamente”.

Georgina Rodríguez sumó 24 chalets de lujo al catálogo de su inmobiliaria Bellhatria

La nueva promoción que aparece en la cartera de Bellhatria Real Estate se llama LaFinca Hoyo 15 y está compuesta por 24 viviendas adosadas. La inmobiliaria presenta el desarrollo como una colección limitada de la propiedades de lujo, con vistas al campo de golf y una propuesta arquitectónica orientada a combinar privacidad, naturaleza y comodidad.

La empresa de Georgina Rodríguez muestra el proyecto en su catálogo oficial, donde figura como próximo lanzamiento y todavía no publica un precio de venta. La promoción también cuenta con una página propia en el sitio de LaFinca Real Estate, la compañía responsable del desarrollo inmobiliario.

La esposa de Cristiano Ronaldo incorporó a la cartera de su inmobiliaria 24 viviendas de lujo ubicadas en Madrid, con piscina privada, jardines y vistas a un campo de golf. Bellhatria

Cómo son los 24 chalets de lujo que ofrece la inmobiliaria de Georgina Rodríguez

La promoción LaFinca Hoyo 15 cuenta con dos tipologías de viviendas, de 395 y 401 metros cuadrados donde cada propiedad se distribuye en tres plantas y dispone de garaje y piscina privada. El desarrollo fue diseñado para aprovechar la luz natural y mantener una conexión directa entre los espacios interiores y el entorno exterior.

Entre sus características se destacan los grandes ventanales, los jardines privados, las terrazas y los patios interiores. El complejo cuenta con más de 40,000 metros cuadrados de jardines comunitarios, que complementan los espacios verdes propios de cada vivienda.

Según la documentación de la promotora, las viviendas fueron concebidas con orientación sur para favorecer la entrada de luz natural y con espacios amplios que permiten integrar el paisaje con los ambientes de la casa.