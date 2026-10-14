El crespón, es un árbol ornamental que se destaca por sus flores de colores intensos y su capacidad para adaptarse a distintos espacios urbanos lo que convierte esta especie en una alternativa para quiénes buscan sumar vegetación y color al jardín.

Una de sus características más atractivas es que existen variedades de diferentes tamaños, desde ejemplares pequeños hasta árboles más grandes. Esta diversidad permite elegir opciones para patios y jardines residenciales, siempre que se tenga en cuenta cuánto espacio ocupará la planta al alcanzar la madurez.

La Universidad de Florida, a través de su Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (UF/IFAS), destaca su uso en jardines urbanos y suburbanos, así como su floración prolongada y su tolerancia a la sequía una vez establecido.

Cómo es el crespón y por qué puede dar sombra en verano

El crespón es un árbol ornamental originario de Asia que se caracteriza por sus flores agrupadas en racimos, con tonalidades que pueden ir del blanco al rosa, rojo, lavanda y púrpura. Según la Universidad de Florida, la floración se produce desde finales de la primavera hasta el verano, aunque el período exacto depende de la variedad y las condiciones climáticas.

Además de sus flores, este árbol desarrolla una copa de forma variable, que puede ser más erguida o extenderse hacia los costados. El follaje del crespón puede proporcionar sombra en los meses cálidos, mientras que sus hojas cambian a tonos amarillos, anaranjados o rojizos durante el otoño, lo que suma interés ornamental a lo largo del año.

Un ejemplo de variedades para patios y jardines pequeños es el crespón “Tonto” que alcanza entre 1,5 y 3 metros de altura, y produce flores rojas durante el verano, según la Universidad de Florida.

No todos los ejemplares alcanzan la misma altura y algunos pueden adaptarse mejor a espacios pequeños. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué espacio necesita el crespón y cómo cuidarlo en un patio pequeño

Para cultivar un crespón en un espacio reducido, es importante elegir una variedad compacta y proporcionarle las condiciones adecuadas. En este sentido, la Universidad de Florida ofrece recomendaciones que ayudan a determinar dónde plantarlo y cómo mantenerlo: