El actor de Terminator construyó parte de su patrimonio fuera de la industria del cine.

Arnold Schwarzenegger construyó una fortuna mucho antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. Aunque su carrera como actor le dio fama internacional, el fisicoculturista austríaco también desarrolló una faceta empresarial que le permitió generar ingresos por fuera de la industria del entretenimiento.

A lo largo de los años, el protagonista de Terminator compartió algunos de los principios que guiaron sus decisiones económicas y sus primeras inversiones. En una entrevista, resumió su filosofía con una frase contundente: “Tienes que saber cómo convertir un dólar en dos”.

Su estrategia no consistía solamente en ganar dinero, sino en aprender a multiplicarlo mediante negocios e inversiones.

Cuál era la estrategia de Arnold Schwarzenegger para convertir un dólar en dos

Arnold Schwarzenegger explicó que, al momento de invertir en bienes raíces, tenía dos objetivos principales: multiplicar el dinero y participar en proyectos que le resultaran interesantes. En una entrevista con Tim Ferriss, el actor resumió esa filosofía con una frase: “Tienes que saber cómo convertir un dólar en dos”. También aclaró que no le atraía comprar terrenos y esperar varios años para venderlos a un precio mayor.

En cambio, prefería involucrarse en el desarrollo de propiedades, ya que según el actor, su estrategia consistía en adquirir terrenos, diseñar proyectos y construir edificios de departamento, oficinas o centro comerciales. Para concretarlos, busca socios con quienes pudiera llevar adelante las inversiones, así no se limitaba a esperar que aumentara el valor del inmueble, sino que participaba activamente en la creación de nuevos negocios.

Su estrategia estaba basada en una regla que resumió en una frase. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo aplicó esa filosofía para construir su fortuna antes de triunfar en Hollywood

Schwarzenegger comenzó a invertir en bienes raíces durante la década de 1970, cuando todavía trabajaba en el fisicoculturismo y no había alcanzado el éxito masivo como actor. Para reunir capital, tomó clases de negocios para aprender a administrar sus inversiones, ahorro dinero de sus seminarios, exhibiciones y trabajos, además de los ingresos de un negocio de venta por correo de programas de entrenamiento.

En la entrevista con Cigar Aficionado, Schwarzenegger contó que reunió US$27,000 y pidió otros US$10,000 para comprar su primer edificio, que tenía seis departamentos y costó US$240,000 y, según relató, dos años después lo vendió por US$390,000. A partir de esa primera operación, continuó comprando propiedades y amplió sus inversiones inmobiliarias.

En este sentido, el actor explicó que esa actividad le permitió convertirse en millonario antes de que su carrera cinematográfica despegara, ya que su objetivo era alcanzar la independencia económica para no tener que aceptar cualquier papel por necesidad de dinero.