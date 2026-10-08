La beca se cobra una vez el programa haya finalizado.

Estados Unidos ofrece un programa a tiempo completo destinado a jóvenes adultos para ayudar en la gestión de emergencias y desastres, dura 10 meses en total y se llama FEMA Corps.

Se trata de una colaboración entre AmeriCorps NCCC y FEMA, donde los miembros deben ayudar con diferentes tareas y reciben a cambio comidas, alojamiento y otros beneficios.

Si el programa se completa en su totalidad, se entrega una beca de 7,300 dólares que debe usarse para cubrir gastos educativos o para saldar prestamos estudiantiles.

FEMA Corps: requisitos de elegibilidad

De acuerdo con lo explicado en el sitio web oficial del programa, los requisitos son

Tener entre 18 y 24 años si se sirve como voluntario (para ser líder de equipo el mínimo es 18 años, pero no hay máximo de edad)

Ser ciudadano estadounidense

Pasar una prueba inicial de detección de drogas

Tener 10 meses de disponibilidad para el servicio a tiempo completo

Además, quienes se postulen para líderes de equipo deben contar con una licencia de conducir válida.

La fecha de inicio de FEMACorp 2027 aún no está confirmada.

Qué acciones concretas tendrían que realizar los voluntarios

En cuanto a las funciones, los nuevos miembros recibirán una capacitación intensiva al inicio del servicio.

“Recibirás formación en prácticas de respuesta y recuperación ante desastres, trabajo en equipo y desarrollo, habilidades técnicas, profesionalismo, comunicación, gestión de proyectos, salud y seguridad, y otros temas”, se indica.

Algunas tareas posibles son

Ingreso de datos

Elaboración de mapas de ruta de evacuación

Ayudar a que los sobrevivientes de desastres se inscriban para recibir asistencia

Los equipos serán de hasta 8 jóvenes adultos.

Qué ofrecen a quienes se inscriban en el programa FEMA Corps

Las autoridades explican que durante el servicio se cubren los gastos básicos como vivienda comunitaria y comidas. También se incluye un beneficio sanitario limitado.

Se contemplan, por su parte, los costos de los viajes relacionados con el programa, incluyendo el regreso una vez haya finalizado el tiempo de servicio y se paga una asignación descripta como “modesta” para gastos personales.

Además, se explica que, aunque durante el servicio pueden suspenderse los pagos federales de ciertos préstamos estudiantiles, cuando se terminen los 10 meses, los miembros son elegibles para que se paguen los intereses que se acumularon en ese tiempo.

Finalmente, la Beca Segal AmeriCorps Education se cobra cuando se termina el programa y es de más de 7,300 dólares para gastos educativos o de préstamos. Se otorgará junto con acceso a una red de empleadores de servicio nacional para favorecer la búsqueda de trabajo, entre otros beneficios.

Quienes quieran conocer cómo inscribirse y las búsquedas activas podrán hacerlo cliqueando aquí.