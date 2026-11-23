Nevada celebra el Día de la Familia el viernes 27 de noviembre, después de Acción de Gracias.

Nevada tendrá un feriado el viernes 27 de noviembre de 2026 por el Día de la Familia, conocido como Family Day. La fecha se suma al jueves 26, cuando se celebra Acción de Gracias, y permite enlazar ambas jornadas con el fin de semana.

El calendario oficial del Departamento de Impuestos de Nevada incluye los dos días entre sus cierres de 2026. Para las instituciones que habitualmente no funcionan los sábados y domingos, el descanso abarcará del jueves 26 al domingo 29 de noviembre.

Qué instituciones deben cerrar por el Día de la Familia

La sección NRS 236.015 de la legislación de Nevada reconoce como feriado legal el viernes posterior al cuarto jueves de noviembre. En 2026, esa jornada corresponde al día 27.

La norma establece el cierre de oficinas estatales, de condados y municipales, tribunales, escuelas públicas y el Sistema de Educación Superior de Nevada durante los feriados enumerados, con las excepciones previstas en la propia legislación.

Cómo se forma el descanso de cuatro días y cuándo termina

El período combina dos feriados consecutivos con el sábado y el domingo. Acción de Gracias se observará el jueves 26 y el Día de la Familia, el viernes 27, según el calendario estatal.

Al incorporar el fin de semana del 28 y 29, se completan cuatro jornadas consecutivas de descanso. Para las oficinas con actividad habitual de lunes a viernes, la siguiente jornada ordinaria será el lunes 30 de noviembre.

Qué es el Día de la Familia en Nevada

El Día de la Familia, o Family Day, es un feriado estatal que Nevada celebra el viernes posterior a Acción de Gracias. Según la historia política publicada por la Legislatura de Nevada, fue incorporado al calendario de feriados en 1987.

La fecha está reconocida en la legislación estatal y se observa cada año. Su ubicación junto a Acción de Gracias permite extender el descanso de las instituciones públicas que habitualmente no funcionan durante el fin de semana.

Qué es Thanksgiving y por qué se celebra en noviembre

Thanksgiving, conocido en español como Día de Acción de Gracias, es un feriado federal estadounidense. Su celebración anual quedó consolidada en 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó una jornada de agradecimiento para el último jueves de noviembre.

La fecha actual se estableció en 1941. Según los Archivos Nacionales de Estados Unidos, el Congreso fijó la celebración para el cuarto jueves del mes y el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la resolución. Esa regla contempla los años en que noviembre tiene cinco jueves.