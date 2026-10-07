Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (U.S. Navy) avanzará con la incorporación de 30 buques autónomos de superficie de tamaño medio, conocidos como MUSV (Medium Unmanned Surface Vessels), luego de completar una primera etapa de pruebas en el mar. En este sentido, la Armada adjudicó acuerdos de producción a tres empresas y prevé recibir el encargo de las primeras unidades antes de que finalice el año fiscal 2027.

Los MUSV forman parte de la estrategia de la Armada para ampliar el uso de sistemas robóticos y autónomos ya que son plataformas que pueden operar sin tripulación a bordo y fueron diseñadas para incorporar distintos sensores, armas y otras cargas de misión según las necesidades de cada operación.

La decisión de avanzar hacia la producción llegó después de una fase de pruebas en la que la Navy evaluó la capacidad de los prototipos para comprender el entorno marítimo, navegar de manera autónoma y realizar misiones prolongadas. Al obtener los resultados, el programa pasó de la etapa de demostración a la producción.

¿Qué son los 30 buques autónomos MUSV?

Los MUSV son Medium Unmanned Surface Vessels, es decir, buques de superficie no tripulados de tamaño medio que están diseñados para realizar operaciones sin marineros a bordo y para funcionar como plataformas modulares.

Entre sus principales características y funciones se encuentran:

Operación autónoma: pueden navegar sin tripulación a bordo y ser supervisados desde estaciones de control.

Diseño modular: pueden incorporar sensores, armas y diferentes cargas útiles.

Distintas misiones: el programa contempla aplicaciones como guerra antisubmarina, operaciones de ataque y tareas de información.

Larga permanencia en el mar: las pruebas evaluaron su capacidad para realizar despliegues prolongados.

Navegación autónoma: los prototipos fueron evaluados para determinar su podían comprender el entorno marítimo y cumplir las normas internacionales para prevenir colisiones.

La Government Accountability Office (GAO) identifica al MUSV como un programa de la Navy destinado a desarrollar una familia de sistemas autónomos para diversas misiones.

La U.S. Navy completó la primera fase de pruebas con éxito. Robert Zahn

¿Cuánto costará cada buque MUSV y quién los construirá?

El costo promedio será de US$40 millones por unidad y la producción se repartirá entre tres compañías:

Galliano Marine Services: 10 buques

Huntington Ingalls Industries (HII): 10 buques

Saronic Technologies: 10 buques

Las tres empresas fueron seleccionadas después de participar en la primera fase de pruebas. Asimismo, la contratación se realizó mediante Production Other Transaction Authority (OTA), un mecanismo utilizado por el Departamento de Defensa para determinados acuerdos de adquisición y producción.

La Navy también informó que Leidos, PAC MAR y Sea Machines completaron sus proyectos de prototipo, por lo que estas compañías recibirán adjudicaciones de US$15 millones y podrán participar en futuras oportunidades de producción dentro del mercado de sistemas no tripulados en la Armada estadounidense.

¿Cuándo llegarán los primeros buques autónomos MUSV?

La U.S. Navy prevé que las primera unidades lleguen antes del final del año fiscal 2027, ya que el plazo corresponde al ejercicio fiscal estadounidense.

El cronograma llega después de completar la Fase I de pruebas en el mar, que permitió evaluar las capacidades de los prototipos antes de avanzar hacia su producción. Además, la Armada ya trabaja en una Fase II de integración y pruebas, destinadas a ampliar las operaciones disponibles y evaluar nuevas alternativas para futuras adquisiciones de sistemas autónomos.