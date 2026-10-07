Miami-Dade County Public Schools confirmó cuándo será el próximo receso escolar para los estudiantes durante el calendario académico 2026-2027. De acuerdo con el cronograma oficial, las escuelas no tendrán clases el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2026, con motivo de Thanksgiving y el día de receso posterior.
El calendario escolar de Miami-Dade también diferencia estas fechas de los días de receso correspondientes exclusivamente a ciertos empleados del sistema educativo.
Los días 23, 24 y 25 de noviembre aparecen señalados como “Recess Days”, pero solo rigen para trabajadores de 10 y 11,5 meses.
¿Cuándo son las vacaciones de Acción de Gracias en las escuelas de Miami en 2026?
Para los estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade, el descanso de Acción de Gracias de 2026 comenzará el jueves 26 de noviembre (Thanksgiving, un día festivo aprobado por la Junta para estudiantes y empleados) y continuará el viernes 27 de noviembre (día de receso también para estudiantes y empleados).
¿Cuándo termina el año escolar 2026-2027 en Miami?
El calendario de Miami-Dade establece que el último día de clases será el jueves 3 de junio de 2027. La jornada también comprende el cierre del cuarto período de calificaciones y del segundo semestre.
Calendario escolar 2026-2027 en Miami-Dade: otras fechas clave a tener en cuenta
- 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027: receso de invierno.
- 22 al 26 de marzo de 2027: receso de primavera.
- 3 de junio de 2027: último día de clases.
El calendario también incluye una particularidad para las escuelas primarias: todos los miércoles los estudiantes de segundo a quinto grado salen una hora antes, al igual que los alumnos de segundo a octavo de los centros K-8.