El calendario oficial ya establece las fechas del receso por Acción de Gracias (Fuente: Shutterstock).

Miami-Dade County Public Schools confirmó cuándo será el próximo receso escolar para los estudiantes durante el calendario académico 2026-2027. De acuerdo con el cronograma oficial, las escuelas no tendrán clases el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2026, con motivo de Thanksgiving y el día de receso posterior.

El calendario escolar de Miami-Dade también diferencia estas fechas de los días de receso correspondientes exclusivamente a ciertos empleados del sistema educativo.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre aparecen señalados como “Recess Days”, pero solo rigen para trabajadores de 10 y 11,5 meses.

El año escolar 2026-2027 de Miami-Dade contempla 180 días en total, según el calendario publicado por el distrito escolar. Fuente: Shutterstock Education StockPhoto

¿Cuándo son las vacaciones de Acción de Gracias en las escuelas de Miami en 2026?

Para los estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade, el descanso de Acción de Gracias de 2026 comenzará el jueves 26 de noviembre (Thanksgiving, un día festivo aprobado por la Junta para estudiantes y empleados) y continuará el viernes 27 de noviembre (día de receso también para estudiantes y empleados).

¿Cuándo termina el año escolar 2026-2027 en Miami?

El calendario de Miami-Dade establece que el último día de clases será el jueves 3 de junio de 2027. La jornada también comprende el cierre del cuarto período de calificaciones y del segundo semestre.

Calendario escolar 2026-2027 en Miami-Dade: otras fechas clave a tener en cuenta

21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027: receso de invierno.

22 al 26 de marzo de 2027: receso de primavera.

3 de junio de 2027: último día de clases.

El calendario también incluye una particularidad para las escuelas primarias: todos los miércoles los estudiantes de segundo a quinto grado salen una hora antes, al igual que los alumnos de segundo a octavo de los centros K-8.