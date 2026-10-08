En Nueva York, no hace falta la tarjeta del Seguro Social para solicitar la licencia de conducir.

En Nueva York, cualquier residente mayor de 16 años puede solicitar una licencia de conducir estándar sin importar su situación migratoria, gracias a la ley conocida como “Licencias para Todos” (Green Light Law).

La norma, vigente desde 2019, permite manejar legalmente sin necesidad de un número de Seguro Social y establece además protecciones sobre los datos personales de quienes tramitan la licencia.

Qué es la Green Light Law

La Green Light Law, oficialmente, la Driver’s License Access and Privacy Act, entró en vigencia el 16 de diciembre de 2019 en el estado de Nueva York. Permite que las personas de 16 años o más soliciten una licencia de conducir estándar no comercial o un permiso de aprendiz (learner permit), sin importar su ciudadanía ni su estatus migratorio.

La ley no modifica el derecho al voto (solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar) ni crea un camino hacia la ciudadanía: se limita al acceso a la licencia de manejo.

Qué documentos pide el DMV

El trámite funciona con un sistema de 6 puntos: hay que presentar una combinación de documentos que, sumados, acrediten identidad, fecha de nacimiento y domicilio en Nueva York. Los documentos son:

Pasaporte extranjero vigente.

Identificación consular o la IDNYC (la identificación municipal de la Ciudad de Nueva York, que sirve como prueba de identidad y de domicilio).

Licencia de conducir extranjera .

Documentos escolares, fiscales o de otro tipo que ayuden a completar los puntos requeridos.

Un punto central de la ley: no hace falta la tarjeta del Seguro Social para solicitar la licencia. Quienes nunca recibieron un número de Seguro Social (SSN) deben firmar una declaración jurada (affidavit) que así lo indique.

En Nueva York, cualquier residente mayor de 16 años puede solicitar una licencia de conducir estándar sin importar su situación migratoria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo es el trámite paso a paso

Para quienes nunca manejaron en el estado, el proceso general es:

Aprobar el examen escrito de conocimiento para obtener el permiso de aprendiz. Practicar la conducción y realizar el curso previo a la licencia (pre-licensing course). Aprobar el examen práctico de manejo (road test) para recibir la licencia completa.

El trámite se inicia presentando los documentos originales en una oficina del DMV. Todas las oficinas ofrecen asistencia en varios idiomas para personas con dominio limitado del inglés.

Qué datos protege la ley

Uno de los pilares de la Green Light Law es la privacidad de los datos. La norma limita el acceso de las agencias cuya función principal es la aplicación de las leyes migratorias a la información del DMV, y obliga al organismo a notificar al titular cuando una agencia de control migratorio solicita sus datos. La divulgación de esa información solo procede, en general, mediante una orden judicial.