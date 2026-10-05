Los solicitantes de determinadas visas deberán mantener sus perfiles de redes sociales públicos o abiertos.

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El Gobierno de Estados Unidos amplió los controles que realiza sobre determinados extranjeros que solicitan visas para ingresar al país. Desde octubre, nuevas categorías quedaron alcanzadas por la revisión de la presencia en internet que lleva adelante el Departamento de Estado.

Como parte del procedimiento, los solicitantes incluidos en la medida deberán modificar la configuración de privacidad de sus perfiles en redes sociales para facilitar el proceso de evaluación.

La disposición entró en vigor el 1° de octubre de 2026 y se suma a los controles que ya se aplicaban a otras categorías de visas de no inmigrante.

Estados Unidos amplió la revisión de redes sociales para nuevas visas

El Departamento de Estado informó que amplió su proceso de revisión de la presencia en internet a los solicitantes de visas I, TN y TD.

A partir del 1° de octubre, todas las personas que soliciten alguna de estas tres categorías deben configurar todos sus perfiles de redes sociales como “públicos” o “abiertos” para facilitar el proceso de verificación.

La medida alcanza a:

Visa I: destinada a representantes de medios de comunicación extranjeros que viajan a Estados Unidos para desempeñar actividades vinculadas con su profesión.

Visa TN: correspondiente a determinados profesionales de México y Canadá que buscan trabajar temporalmente en Estados Unidos bajo las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA).

Visa TD: destinada a determinados dependientes de quienes tienen estatus TN.

La disposición no significa que la revisión de redes sociales haya comenzado ahora para todos los solicitantes. El cambio de octubre consiste específicamente en incorporar las categorías I, TN y TD a un procedimiento que ya se aplicaba a otras visas.

Las visas I, TN y TD quedaron incorporadas al proceso de revisión de presencia en internet. Shutterstock

¿Qué otras visas de Estados Unidos tienen revisión de redes sociales?

Según el Departamento de Estado, la revisión de la presencia en internet ya alcanzaba a diferentes categorías de visas de no inmigrante.

Entre ellas se encuentran determinadas visas diplomáticas y oficiales, como las F-1 y M-1 para estudiantes, las J-1 para visitantes de intercambio, la H-1B para determinados trabajadores temporales especializados y las visas K para prometidos y determinados familiares, entre otras categorías.

También están incluidas otras clasificaciones vinculadas con trabajadores y aprendices temporales, intercambios culturales, ocupaciones religiosas, testigos, informantes y determinadas víctimas.

La incorporación de las visas I, TN y TD amplía, por lo tanto, el número de solicitantes sujetos a este procedimiento.

¿Por qué Estados Unidos revisa las redes sociales de los solicitantes de visas?

El Departamento de Estado explicó que utiliza las fuentes de información disponibles durante los procesos de evaluación y verificación de las solicitudes de visa.

El objetivo declarado por el organismo es identificar a solicitantes que puedan resultar inadmisibles en Estados Unidos, incluidos aquellos que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Además, las autoridades buscan determinar que cada solicitante pueda demostrar que reúne los requisitos correspondientes a la visa que pretende obtener y que tiene una intención genuina de respetar las condiciones bajo las cuales sería admitido en el país.

Desde el 1° de octubre, quienes soliciten las visas I, TN y TD deberán, por lo tanto, tener en cuenta la nueva instrucción sobre la configuración de privacidad de sus redes sociales durante el proceso de evaluación.