La Ley Real ID está vigente en todo el país desde mayo de 2025.

Al tramitar una licencia de conducir en Estados Unidos, quienes obtengan la que lleva certificación de Real ID estarán gestionando un documento con alcances mucho más amplios que el de habilitar la conducción legal.

Bajo la Ley Real ID, que desde el 7 de mayo de 2025 entró en absoluta vigencia a nivel federal, todas estas licencias que servirán tanto para circular como para los conocidos como “fines oficiales” deben emitirse cumpliendo estándares comunes. Entre ellos, se encuentra que el solicitante pueda presentar prueba de estatus legal y dos comprobantes de residencia.

Las licencias de conducir convencionales no tienen el mismo alcance y, consecuentemente, conllevan otro proceso de gestión.

Licencia de conducir Real ID: historia de la Ley que la regula a nivel federal

El Departamento de Seguridad en el Transporte (TSA) explica en su sitio web oficial que la Ley Real ID fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, siguiendo una recomendación de la Comisión 11-S.

“La Ley y las normativas de ejecución establecen estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias y prohíben a las agencias federales aceptar, para ciertos fines oficiales, licencias de conducir y tarjetas de identificación no conformes”, se indica.

A modo de distinción, tanto licencias de conducir como tarjetas de identificación Real ID llevan una estrella en su esquina superior derecha. Muchas veces puede estar acompañada de un animal u otro logo típico de ese estado, pero la estrella siempre debe ser visible.

La licencia de conducir Real ID llevan en su esquina superior derecha una estrella identificatoria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Norma federal: los estados de todo el país prohibirán la licencia de conducir Real ID a quienes no presenten estos documentos

Las autoridades aconsejan visitar el sitio web oficial de la agencia de licencias de cada estado para conocer los requisitos específicos que se exigen. No obstante, como base e independientemente de la jurisdicción, será necesario presentar documentación que acredite

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguridad Social (tarjeta del SSN, formulario W-2, formulario SSA-1099, otro formulario de SSA, recibo de nómina con nombre y SSN)

Dos pruebas de residencia principal

Estatus legal

Cuáles son los “fines oficiales” para los que se usa la Real ID

Desde la entrada en vigor a nivel federal, las identificaciones que cuentan con la Real ID -incluida la licencia de conducir Real ID- son las únicas aceptadas para

Ingresar a ciertas instalaciones federales

Ingresar a centrales nucleares

Volar dentro de Estados Unidos

Multa por no tener licencia de conducir Real ID o cualquier otro documento que cumpla con la ley al momento de volar

Si bien el pasaporte de Estados Unidos, el pasaporte extranjero o la licencia de conducir Real ID se encuentran entre las opciones que TSA acepta para el abordaje de vuelos nacionales (la lista completa puede verse clicando aquí), cuando no pueda presentarse ninguno de estos documentos, será necesario verificar la identidad por TSA ConfirmID.

Este proceso alternativo cuesta 45 dólares y el trámite para utilizarlo puede consultarse en este sitio.