Se trata de una de las instancias que deben atravesar quienes solicitan la ciudadanía

Quienes se inicien el proceso de Naturalización para acceder a la ciudadanía en Estados Unidos, eventualmente deben aprobar un exámen en la entrevista que se programa con un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

A menos de que se califique para una exención, el solicitante deberá presentar un exámen que consta de dos partes. La primera es sobre el idioma inglés y la segunda sobre educación cívica.

¿Qué se debe demostrar con el exámen de USCIS?

Como consta de dos partes, el objetivo del examen es amplio y pretende que se demuestren tanto aptitudes como conocimientos.

El exámen de inglés busca que se demuestre comprensión del idioma en áreas como la lectura, la escritra y la conversación en al menos un nivel básico.

El exámen de educación cívica busca que se demuestren conocimietos sobre la historia, el gobierno de los Estados Unidos y sus derechos y obligaciones como ciudadano

¿Cómo se debe preparar para el exámen de USCIS?

USCIS pone a disposición del público material de estudio para que el solicitante pueda prepararse antes de tener su entrevista para acceder a la ciudadanía.

Es necesario aclarar que se deben usar los materiales correspondientes al exámen del 2025, ya que la antigua versión del 2008 quedó fuera de vigencia para nuevas solicitudes.

USCIS pone a disposición del público material de estudio para que el solicitante pueda prepararse antes de tener su entrevista para acceder a la ciudadanía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes están exentos del exámen de USCIS?

No todas las excepciones implican quedan exento de todo el exámen. En determinados casos, el solicitante puede evitar el exámen de inglés, pero aún debe aprobar la parte de educación cívica.

IS establece las siguientes excepciones por edad y tiempo como residente permanente:

Excepción 50/20: personas de 50 años o más que hayan vivido en Estados Unidos como residentes permanentes durante al menos 20 años . No tienen que rendir el examen de inglés, pero sí el de educación cívica, que pueden realizar en su idioma.

Excepción 55/15: personas de 55 años o más que hayan sido residentes permanentes durante al menos 15 años . También quedan exentas del requisito de inglés, aunque deben aprobar educación cívica en el idioma que elijan.

Consideración especial 65/20: quienes tengan 65 años o más y hayan sido residentes permanentes durante al menos 20 años pueden rendir educación cívica en su idioma y reciben una consideración especial, ya que estudian una selección reducida de preguntas identificadas especialmente por USCIS.

Una persona con una discapacidad física, del desarrollo o mental que le impida cumplir con los requisitos de inglés, educación cívica o ambos puede solicitar una excepción médica mediante el Formulario N-648, Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad.

No todas las excepciones implican quedan exento de todo el exámen. En determinados casos, el solicitante puede evitar el exámen de inglés, pero aún debe aprobar la parte de educación cívica. magnific

¿Qué sucede si no se aprueba el exámen de USCIS para acceder a la naturalización?

Reprobar una parte del exámen durante la primera entrevista no quiere decir que USCIS vaya a rechazar su solicitud.

Si una persona no aprueba inglés, educación civica, o ninguna, USCIS programa una segunda oportunidad para rendir entre 60 y 90 días después de la entrevista inicial. En esta, se debe rendir lo que no se aprobó la primerz vez. Si se reprueba de nuevo, USCIS puede denegar la naturalización.