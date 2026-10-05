Para garantizar mayor seguridad alimentaria, los utensilios utilizados también deben asearse antes y después de preparar las verduras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, indican que las verduras sin lavar se encuentran dentro de los alimentos más propensos a contener gérmenes capaces de enfermarnos.

En ese sentido, Kristin Kirkpatrick, dietista registrada de Cleveland Clinic brindó recomendaciones en un artículo de la institución para un aseo apropiado de estos productos, que pueden ser implementadas al lavar lechuga o papa antes de utilizarlos gastronómicamente.

Cómo hay que limpiar la lechuga y la papa, según una especialista en alimentos

La técnica recomendada por la experta es sumamente sencilla de poner en práctica: consiste en colocar las frutas y verduras que quieran utilizarse bajo el agua fría y lavarlas utilizando únicamente esto. Además, detalló la importancia de eliminar cualquier zona dañada o magullada porque pueden albergar bacterias.

La Universidad de Maryland aconseja implementar la misma práctica, especialmente para las verduras de hojas verdes como la lechuga, e indica separar las hojas al hacerlo, así como también enjuagar entre los pliegues para eliminar cualquier suciedad oculta.

En el caso de los alimentos firmes como la papa o la manzana, el consejo de Kirkpatrick es frotar con las manos para garantizar que toda la suciedad exterior haya sido eliminada.

Como truco adicional para este alimento, Harvard aconseja nunca guardar las papas en la heladera dado que la humedad puede acelerar su deterioro. “Guárdalas en un lugar oscuro, seco y fresco”, se indica.

La suciedad de la papa debe retirarse con la mano antes de consumir. Shutterstock

Cuál es el mejor momento para limpiar las verduras

La experta de Cleveland Clinic asegura que lo ideal es lavar las frutas y verduras justo antes de que sean utilizadas para el consumo.

Otros puntos importantes de considerar al momento de limpiar frutas y verduras

La Universidad de Maine, por su parte, enumera otros puntos clave que deben tenerse en cuenta al momento de asear estos alimentos para luego consumirlos, algunas de las recomendaciones son: