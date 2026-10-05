El Departamento de Estado de Estados Unidos establece la documentación básica que deben presentar los solicitantes de una visa B-1/B-2 durante la entrevista consular.

El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda económica a familias que atraviesan dificultades financieras y se encuentra financiado por el Gobierno federal de Estados Unidos, aunque el programa es administrado por los estados y cada uno establece sus propias condiciones para determinar quiénes pueden acceder a los beneficios.

A diferencia de otros programas federales de asistencia, TANF no cuenta con un calendario nacional de pagos para octubre de 2026 ya que la fecha en la que se entrega el dinero, el monto y los requisitos para recibirlo dependen del estado o territorio tribal en el que viva el solicitante.

Los beneficiarios que cumplen con los requisitos pueden utilizar la ayuda para afrontar gastos como alimentos, vivienda, electricidad, cuidado infantil y capacitación laboral. El dinero puede entregarse mediante una tarjeta de débito, depósito directo y, en algunos estados, cheques en papel.

¿Qué es TANF?

TANF significa Temporary Assistance for Needy Families, o Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, es un programa financiado por el Gobierno federal y administrado por los estados, que brinda asistencia a familias que atraviesan dificultades económicas.

El objetivo es proporcionar ayuda a familias necesitadas y, dependiendo del programa estatal, también puede incluir servicios destinados a favorecer la preparación para el empleo y la capacitación laboral.

¿Quiénes pueden recibir TANF?

Cada estado tiene la posibilidad de administrar TANF de una manera diferente e incluso puede utilizar un nombre distinto para su programa. Por este motivo, no existe un único requisito nacional de ingresos ni un monto mensual que puedan recibir todas las familias ya que las condiciones de elegibilidad dependen del estado.

Sin embargo, en términos generales los estados evalúan factores como los ingresos y recursos del hogar, la composición familiar y la residencia en el estado donde se presenta la solicitud.

También pueden existir condiciones relacionadas con el empleo o la participación en actividades laborales, de acuerdo con las reglas de cada programa estatal.

Quienes busquen solicitar TANF deben consultar las reglas vigentes en su estado ya que la cantidad de dinero, los requisitos y la forma y fecha de entrega pueden variar según el lugar de residencia. Shutterstock

¿Cuánto dinero entrega TANF y cómo se recibe?

El monto de la asistencia no es igual en todo Estados Unidos, cada estado administra su programa y determina las condiciones aplicables a los hogares que solicitan la ayuda.

USAGov explica que, si una persona califica, puede recibir un depósito mensual que puede utilizar para gastos como alimentos, vivienda, electricidad, cuidado infantil y capacitación laboral.

Los estados pueden entregar los beneficios electrónicamente mediante una tarjeta de débito o a través de un depósito directo, pero algunos también permiten recibir los pagos mediante cheques en papel. Para consultar el saldo, los beneficiarios pueden revisar la información disponible en su tarjeta, utilizar la aplicación que ofrezca su estado o comunicarse con la oficina local de TANF.

¿Cómo solicitar TANF en octubre de 2026?

No existe una solicitud federal única para todos los beneficiarios de TANF debido a que cada estado administra su propio programa, las personas interesadas deben comunicarse con la oficina de TANF correspondiente al lugar donde viven.

En este sentido, USAGov dispone de un buscador para localizar la oficina estatal o tribal de TANF y consultar los requisitos específicos para presentar la solicitud. Allí cada persona puede conocer las condiciones de elegibilidad, la documentación necesaria y el mecanismo disponible para iniciar el trámite.

Para quienes ya reciben el beneficio y tienen problemas con un pago, el Gobierno recomienda comunicarse con la oficina local de TANF, esto incluye situaciones en las que el dinero esté atrasado, sea incorrecto o no haya sido recibido.