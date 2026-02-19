El calendario nacional de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados, destinados a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese sentido, tras el reciente lunes feriado por el Día de los Presidentes, es común preguntarse cuál será el próximo asueto que tendrá lugar en el país. De acuerdo con el cronograma, el siguiente en la lista también está pautado para un lunes, brindando un fin de semana largo de 3 días a quienes lo respeten en su agenda laboral. El último lunes de mayo, que este año cae 25 de mayo, se recuerda a nivel federal el Día de la Conmemoración de los Caídos, o Memorial Day. Esta festividad busca brindar honor a quienes fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate. También se coloca la bandera de Estados Unidos a media asta, desde el amanecer hasta el mediodía”, explica USA.gov. Durante este día, al igual que en el resto de las festividades, tanto los bancos, como oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial. No obstante, ATMs y aplicaciones bancarias funcionan con normalidad para realizar operaciones básicas. Es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción. Según lo dispone el cronograma oficial, los feriados por delante son